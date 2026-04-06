Teherán obvinil MAAE z nečinnosti pri útokoch na jadrové zariadenia
Televízia Sky News pripomína, že MAAE po americko-izraelských útokoch pravidelne zverejňuje informácie ohľadom stability iránskych jadrových zariadení.
Autor TASR
Teherán 6. apríla (TASR) - Nečinnosť Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) „podnecuje agresiu“ proti jadrovým zariadeniam v Iráne, uviedol v pondelok vedúci Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Mohammad Eslámí v liste adresovanom šéfovi MAAE. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
Eslámí zdôraznil predovšetkým útoky na elektráreň v Búšehri, ktorá je jedinou fungujúcou jadrovou elektrárňou v Iráne.
Od začiatku konfliktu na Blízkom východe pred viac ako piatimi týždňami bola terčom útokov štyrikrát. Posledný úder v jej blízkosti zaznamenala v sobotu 4. apríla, v dôsledku čoho zahynul jeden člen bezpečnostného personálu elektrárne a ďalší utrpeli zranenia, pripomína Reuters.
Šéf AEOI v liste varoval, že takéto útoky môžu spôsobiť únik rádioaktívneho materiálu z reaktora a môžu mať „nenapraviteľné dôsledky“ pre ľudí, životné prostredie a susedné krajiny.
Útoky opísal Eslámí ako jasné porušenie medzinárodného práva a kritizoval MAAE za „nedostatok rozhodných krokov“. Podľa jeho slov sú obyčajné vyjadrenia obáv nedostatočné a len podnecujú ďalšie útoky.
Televízia Sky News pripomína, že MAAE po americko-izraelských útokoch pravidelne zverejňuje informácie ohľadom stability iránskych jadrových zariadení. Agentúra takéto zásahy opakovane odsúdila.
Eslámí zdôraznil predovšetkým útoky na elektráreň v Búšehri, ktorá je jedinou fungujúcou jadrovou elektrárňou v Iráne.
Od začiatku konfliktu na Blízkom východe pred viac ako piatimi týždňami bola terčom útokov štyrikrát. Posledný úder v jej blízkosti zaznamenala v sobotu 4. apríla, v dôsledku čoho zahynul jeden člen bezpečnostného personálu elektrárne a ďalší utrpeli zranenia, pripomína Reuters.
Šéf AEOI v liste varoval, že takéto útoky môžu spôsobiť únik rádioaktívneho materiálu z reaktora a môžu mať „nenapraviteľné dôsledky“ pre ľudí, životné prostredie a susedné krajiny.
Útoky opísal Eslámí ako jasné porušenie medzinárodného práva a kritizoval MAAE za „nedostatok rozhodných krokov“. Podľa jeho slov sú obyčajné vyjadrenia obáv nedostatočné a len podnecujú ďalšie útoky.
Televízia Sky News pripomína, že MAAE po americko-izraelských útokoch pravidelne zverejňuje informácie ohľadom stability iránskych jadrových zariadení. Agentúra takéto zásahy opakovane odsúdila.