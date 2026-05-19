Teherán obviňuje nemeckého kancelára Merza z pokrytectva
Teherán 19. mája (TASR) - Irán v utorok obvinil nemeckého kancelára Friedricha Merza z „pokrytectva“. Stalo sa tak v reakcii na jeho kritiku útoku na jadrové zariadenia v Spojených arabských emirátoch (SAE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V príspevku napísanom v nemčine na platforme X hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí kritizoval skutočnosť, že americko-izraelské útoky na iránske jadrové zariadenia neboli odsúdené, zatiaľ čo nedávny útok dronom na SAE áno.
Bakájí kritizoval Merza tiež za to, že z útoku obvinil Irán. Útoky označil za „podozrenie z operácie pod falošnou vlajkou“. Tento termín sa používa pre klamlivé vojenské akcie, pri ktorých sa útoky pripisujú druhej strane. „Ani Spojené arabské emiráty neobvinili zatiaľ oficiálne Irán z útoku,“ poznamenal v tejto súvislosti hovorca.
Nemecký kancelár odsúdil v pondelok „iránske letecké útoky na Spojené arabské emiráty a ďalších partnerov“, pričom zdôraznil, že nesmie dôjsť k ďalšej eskalácii násilia.
SAE v nedeľu oznámili niekoľko dronových útokov. Jeden dron zasiahol elektrický generátor mimo vnútorného areálu jadrovej elektrárne Baráka, ktorý spôsobil požiar. Pôvod dronov je stále predmetom vyšetrovania, pripomenula DPA.
