Utorok 19. máj 2026
Teherán obviňuje nemeckého kancelára Merza z pokrytectva

Nemecký kancelár Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 19. mája (TASR) - Irán v utorok obvinil nemeckého kancelára Friedricha Merza z „pokrytectva“. Stalo sa tak v reakcii na jeho kritiku útoku na jadrové zariadenia v Spojených arabských emirátoch (SAE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

V príspevku napísanom v nemčine na platforme X hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí kritizoval skutočnosť, že americko-izraelské útoky na iránske jadrové zariadenia neboli odsúdené, zatiaľ čo nedávny útok dronom na SAE áno.

Bakájí kritizoval Merza tiež za to, že z útoku obvinil Irán. Útoky označil za „podozrenie z operácie pod falošnou vlajkou“. Tento termín sa používa pre klamlivé vojenské akcie, pri ktorých sa útoky pripisujú druhej strane. „Ani Spojené arabské emiráty neobvinili zatiaľ oficiálne Irán z útoku,“ poznamenal v tejto súvislosti hovorca.

Nemecký kancelár odsúdil v pondelok „iránske letecké útoky na Spojené arabské emiráty a ďalších partnerov“, pričom zdôraznil, že nesmie dôjsť k ďalšej eskalácii násilia.

SAE v nedeľu oznámili niekoľko dronových útokov. Jeden dron zasiahol elektrický generátor mimo vnútorného areálu jadrovej elektrárne Baráka, ktorý spôsobil požiar. Pôvod dronov je stále predmetom vyšetrovania, pripomenula DPA.
