Teherán odsudzuje ambíciu Izraela naďalej útočiť na Irán s pomocou USA

Teherán 17. februára (TASR) - Teherán v pondelok odsúdil vyjadrenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o útokoch Izraela na Irán v spolupráci so Spojenými štátmi. Iránske ministerstvo zahraničných vecí označilo jeho slová za vyhrážanie a podľa neho porušujú "medzinárodné právo aj Chartu OSN". TASR píše podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Netanjahu to vyhlásil v nedeľu na tlačovej konferencii po oficiálnej návšteve amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia v Jeruzaleme. "Za posledných 16 mesiacov zasadil Izrael mocný úder iránskej teroristickej osi. Pod silným vedením prezidenta Trumpa... nepochybujem, že môžeme a dokončíme túto prácu," povedal premiér, píše web televízie CNN.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí vyhlásil, že Izrael voči Teheránu "nič nezmôže".



AFP pripomína, že Izrael sa dlhodobo zapája do konfliktov so skupinami podporovanými Iránom vrátane palestínskeho militantného hnutia Hamas, libanonského Hizballáhu a jemenských húsiov. Irán všetky skupiny označuje za "os odporu", teda militantov, ktorí sa v solidarite s Palestínčanmi spojili proti Izraelu, dodáva agentúra.



Rubio v nedeľu označil Teherán za primárny zdroj nestability na Blízkom východe. "Za každou teroristickou skupinou, za každým násilným činom, za každou destabilizujúcou činnosťou, za všetkým, čo ohrozuje mier a stabilitu miliónov ľudí, ktorí tento región nazývajú svojim domovom, stojí Irán," vyhlásil Rubio.



Dodal, že krajina sa nikdy nemôže stať jadrovou mocnosťou. Bakájí jadrový program svojej krajiny obraňoval a tvrdil, že je v súlade s normami OSN. "Iránsky mierový jadrový program prebieha už tri desaťročia na základe práv Iránu ako člena Zmluvy o nešírení jadrových zbraní... v tomto ohľade rozhodne nepreukážeme žiadnu slabosť," vyhlásil hovorca.