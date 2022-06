Teherán označil zadržanie lietadla s piatimi Iráncami za propagandu

Teherán 13. júna (TASR) - Irán v pondelok oznámil, že minulotýždňové zadržanie venezuelského lietadla, na palube ktorého boli aj Iránci, je v Argentíne súčasťou "propagandistickej" kampane proti Teheránu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Saíd Chátibzáde v pondelok povedal, že incident so zadržaným lietadlom bol súčasťou úsilia s cieľom "vyvolať pocit neistoty".



"Tieto posledné týždne sú naplnené propagandou, sú plné psychologických operácií, takých tých slovných vojen, ktoré sa usilujú vniknúť do myslí ľudí a vyviesť ich z miery," povedal.



Argentínske úrady v pondelok 6. júna zadržali na letisku Ezeiza na predmestí Buenos Aires venezuelské nákladné lietadlo typu Boeing 747. Úrady mali pochybnosti o dôvode pristátia tohto stroja. Na palube bolo 14 venezuelských členov posádky a piati Iránci.



Venezuelský prezident Nicolás Maduro v sobotu navštívil Teherán, kde podpísal dohodu o spolupráci medzi Venezuelou a Iránom, pripomína AFP.



Argentínske úrady podľa svojich slov členov posádky nezadržali, ale ich umiestnili do hotelov s dočasným povolením na pobyt. Imigračné úrady však Iráncom odobrali cestovné pasy. Tie im budú vrátené, keď opustia krajinu prostredníctvom pravidelných letov. Vyšetrovanie pokračuje.