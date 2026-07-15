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Teherán po obnovení blokády USA hrozí zastavením vývozu ropy a plynu
Hormuzský prieliv je jednou z najvýznamnejších svetových námorných trás. V čase mieru cezeň prechádza približne pätina svetového obchodu s ropou a zemným plynom.
Autor TASR
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Teherán 15. júla (TASR) - Iránske revolučné gardy (IRGC) v stredu pohrozili zastavením vývozu ropy a zemného plynu z celého regiónu Blízkeho východu. Stalo sa tak v reakcii na obnovenie námornej blokády Iránu zo strany Spojených štátov. Informovali o tom agentúry AP a AFP.
Vo vyhlásení odvysielanom iránskou štátnou televíziou Revolučné gardy uviedli, že „vývoz ropy a plynu z regiónu bude buď pre všetkých, alebo pre nikoho“.
USA v noci na stredu opätovne zaviedli blokádu iránskych prístavov. Blokáde predchádzali útoky Iránu na obchodné lode plaviace sa cez Hormuzský prieliv. Paralelne s tým americká armáda spustila ďalšiu sériu útokov na ciele v Iráne. Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) oznámilo, že počas sedemhodinovej operácie zasiahlo desiatky cieľov.
Irán následne podľa štátnej televízie IRIB podnikol odvetné útoky na americké ciele v Jordánsku a Kuvajte. Iránska armáda dronmi zaútočila na základňu al-Azrak v Jordánsku a Revolučné gardy strelami s plochou dráhou letu zasiahli logistické centrum americkej armády v kuvajtskej oblasti Mína Abdalláh. Gardy zároveň vyhlásili, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý, kým Spojené štáty neukončia svoje vojenské operácie proti Iránu.
Poplach pred raketovým útokom bol v stredu vyhlásený aj v Bahrajne a Kuvajte. Podľa veliteľa CENTCOM Brada Coopera Irán vypálil na susedné arabské krajiny, na ktorých území sa nachádzajú americké vojenské základne, desiatky rakiet a bezpilotných lietadiel.
Hormuzský prieliv je jednou z najvýznamnejších svetových námorných trás. V čase mieru cezeň prechádza približne pätina svetového obchodu s ropou a zemným plynom.
Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov prvýkrát v polovici apríla, no v polovici júna ju zrušili - došlo k tomu po uzavretí dočasnej dohody s Iránom, ktorá mala vytvoriť 60-dňový priestor na rokovania o iránskom jadrovom programe a ďalších sporných otázkach. Prímerie sa však medzičasom - po obnovení bojov o kontrolu nad Hormuzským prielivom - prakticky rozpadlo.
Americký prezident Donald Trump v utorok avizoval, že ak Irán nepristúpi na rokovania, USA v najbližších dňoch rozšíria útoky aj na iránske elektrárne a mosty. Vyhlásil tiež, že vojenské operácie budú pokračovať dovtedy, kým on sám nerozhodne o ich ukončení.
Trump zároveň upustil od svojho pondelkového návrhu zaviesť 20-percentný poplatok pre lode plávajúce Hormuzským prielivom. Uviedol, že po rozhovoroch s lídrami krajín Perzského zálivu dal pred vyberaním tranzitných poplatkov prednosť investíciám týchto štátov do americkej ekonomiky.
Vo vyhlásení odvysielanom iránskou štátnou televíziou Revolučné gardy uviedli, že „vývoz ropy a plynu z regiónu bude buď pre všetkých, alebo pre nikoho“.
USA v noci na stredu opätovne zaviedli blokádu iránskych prístavov. Blokáde predchádzali útoky Iránu na obchodné lode plaviace sa cez Hormuzský prieliv. Paralelne s tým americká armáda spustila ďalšiu sériu útokov na ciele v Iráne. Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) oznámilo, že počas sedemhodinovej operácie zasiahlo desiatky cieľov.
Irán následne podľa štátnej televízie IRIB podnikol odvetné útoky na americké ciele v Jordánsku a Kuvajte. Iránska armáda dronmi zaútočila na základňu al-Azrak v Jordánsku a Revolučné gardy strelami s plochou dráhou letu zasiahli logistické centrum americkej armády v kuvajtskej oblasti Mína Abdalláh. Gardy zároveň vyhlásili, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý, kým Spojené štáty neukončia svoje vojenské operácie proti Iránu.
Poplach pred raketovým útokom bol v stredu vyhlásený aj v Bahrajne a Kuvajte. Podľa veliteľa CENTCOM Brada Coopera Irán vypálil na susedné arabské krajiny, na ktorých území sa nachádzajú americké vojenské základne, desiatky rakiet a bezpilotných lietadiel.
Hormuzský prieliv je jednou z najvýznamnejších svetových námorných trás. V čase mieru cezeň prechádza približne pätina svetového obchodu s ropou a zemným plynom.
Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov prvýkrát v polovici apríla, no v polovici júna ju zrušili - došlo k tomu po uzavretí dočasnej dohody s Iránom, ktorá mala vytvoriť 60-dňový priestor na rokovania o iránskom jadrovom programe a ďalších sporných otázkach. Prímerie sa však medzičasom - po obnovení bojov o kontrolu nad Hormuzským prielivom - prakticky rozpadlo.
Americký prezident Donald Trump v utorok avizoval, že ak Irán nepristúpi na rokovania, USA v najbližších dňoch rozšíria útoky aj na iránske elektrárne a mosty. Vyhlásil tiež, že vojenské operácie budú pokračovať dovtedy, kým on sám nerozhodne o ich ukončení.
Trump zároveň upustil od svojho pondelkového návrhu zaviesť 20-percentný poplatok pre lode plávajúce Hormuzským prielivom. Uviedol, že po rozhovoroch s lídrami krajín Perzského zálivu dal pred vyberaním tranzitných poplatkov prednosť investíciám týchto štátov do americkej ekonomiky.