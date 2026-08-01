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Teherán pohrozil odvetnými útokmi, ak USA udrú na ciele v Iráne
Iránske tlačové agentúry Tasním a Fárs oznámili varovanie Teheránu s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje.
Autor TASR
Teherán 1. augusta (TASR) - Irán v sobotu ráno varoval, že podnikne odvetné údery na kľúčovú infraštruktúru Izraela a štátov Perzského zálivu. Reagoval tak na správy amerických médií, podľa ktorých Washington plánuje nový rozsiahly útok na ciele v Iráne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Iránske tlačové agentúry Tasním a Fárs oznámili varovanie Teheránu s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje. Irán podľa nich podotkol, že Spojené štáty by nemali zabúdať, že energetické zariadenia globálneho významu v Saudskej Arábii a Katare sa nachádzajú v dosahu iránskych rakiet. Varovanie okrem toho hovorilo aj o zariadeniach v Kuvajte a Spojených arabských emirátoch.
Tasním citovala vysokopostaveného iránskeho bezpečnostného predstaviteľa, podľa ktorého existuje komplexný plán odvetných úderov, pričom iránska armáda už preukázala svoju schopnosť a odhodlanie uskutočniť ich.
Spravodajské portály CBS News a The Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou napísali, že Trump zvažuje útok na Irán už v priebehu víkendu. Podľa CBS by sa do vojny mohol opäť zapojiť aj Izrael, ktorý si naposledy vymenil údery s Teheránom začiatkom júna. Portál Axios informoval, že nové útoky by sa mohli opäť zamerať na iránsku energetickú infraštruktúru.
Podľa správ amerických médií sa však šéf Bieleho domu ešte definitívne nerozhodol, či na Irán zaútočí. Trump pritom v piatok počas zasadnutia kabinetu v rezidencii Camp David pohrozil ďalšími údermi. Americký prezident ale neuviedol žiadny časový rámec ani ďalšie podrobnosti.
Iránske tlačové agentúry Tasním a Fárs oznámili varovanie Teheránu s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje. Irán podľa nich podotkol, že Spojené štáty by nemali zabúdať, že energetické zariadenia globálneho významu v Saudskej Arábii a Katare sa nachádzajú v dosahu iránskych rakiet. Varovanie okrem toho hovorilo aj o zariadeniach v Kuvajte a Spojených arabských emirátoch.
Tasním citovala vysokopostaveného iránskeho bezpečnostného predstaviteľa, podľa ktorého existuje komplexný plán odvetných úderov, pričom iránska armáda už preukázala svoju schopnosť a odhodlanie uskutočniť ich.
Spravodajské portály CBS News a The Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou napísali, že Trump zvažuje útok na Irán už v priebehu víkendu. Podľa CBS by sa do vojny mohol opäť zapojiť aj Izrael, ktorý si naposledy vymenil údery s Teheránom začiatkom júna. Portál Axios informoval, že nové útoky by sa mohli opäť zamerať na iránsku energetickú infraštruktúru.
Podľa správ amerických médií sa však šéf Bieleho domu ešte definitívne nerozhodol, či na Irán zaútočí. Trump pritom v piatok počas zasadnutia kabinetu v rezidencii Camp David pohrozil ďalšími údermi. Americký prezident ale neuviedol žiadny časový rámec ani ďalšie podrobnosti.