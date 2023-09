Teherán potvrdil zadržanie Švéda, ktorý sa vraj dopustil zločinov

Teherán 12. septembra (TASR) - Justičné orgány v Iráne v utorok potvrdili zadržanie švédskeho štátneho príslušníka, ktorý sa počas pobytu v islamskej republike údajne "dopustil zločinov". Na základe výsledkov predbežného vyšetrovania bol tento muž vzatý do väzby.



"Vyšetrovanie je ukončené a v najbližších dňoch bude jeho prípad postúpený príslušnému súdu," dodal hovorca iránskeho rezortu spravodlivosti.



Web L’Orient-Le Jour vo svojom spravodajstve doplnil, že vyhlásenie hovorcu je prvou reakciou Iránu na oznámenie zo začiatku septembra, keď Švédsko a EÚ informovali o zatknutí Johana Floderusa. Tohto 33-ročného muža zadržali 17. apríla 2022 na letisku v Teheráne, spresnil denník The New York Times.



Floderus, ktorý od roku 2021 pracoval v Bruseli pre zastúpenie EÚ v Afganistane, je tak v Iráne zadržiavaný viac ako 500 dní, poznamenala agentúra AFP. L’Orient-Le Jour doplnil, že muž je v smutne známom väzení Evín v Teheráne.



Švédsko medzičasom vyzvalo Irán, aby prepustil "svojvoľne" zadržiavaného švédskeho občana, ktorého rodina spustila na sociálnych sieťach kampaň za jeho prepustenie na slobodu.



Citovaný iránsky hovorca nespresnil, akých "zločinov" sa muž údajne dopustil počas svojho turistického pobytu v Iráne.



Teherán vlani v júli informoval o zadržaní nemenovaného muža podozrivého zo špionáže. Tento krok prišiel dva týždne po tom, ako vo Švédsku odsúdili na doživotie iránskeho občana za spoluúčasť na masových popravách tisícov odporcov iránskeho režimu v roku 1988.



L’Orient-Le Jour dodal, že mnoho západných štátov odsudzuje takzvanú rukojemnícku diplomaciu, keď si Irán zatýkaním západných občanov chce od Západu vynútiť rôzne ústupky, napríklad prepustenie odsúdených Iráncov.