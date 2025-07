Teherán zažíva akútny nedostatok vody, chcú zatvoriť školy aj úrady

Teherán 28. júla (TASR) - Iránska vláda zvažuje, že vzhľadom na nedostatok vody zatvorí na týždeň úrady, školy aj univerzity v hlavnom meste Teherán. Oznámili to v pondelok tamojšie úrady, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



„Situácia s vodou v Teheráne nie je vôbec dobrá, a preto musíme zvážiť týždňové uzavretie hlavného mesta,“ povedala v pondelok hovorkyňa vlády. Dodala, že nedostatok vody je problémom celej krajiny, ktorý by čoskoro mohol viesť ku katastrofe. Vláda preto podľa nej musí zvážiť aj tzv. nekonvenčné možnosti.



Pre problémy so zásobami vody plánuje iránsky parlament skrátiť pracovný týždeň z piatich na štyri dni, a síce od soboty do utorka. Okrem toho sa má znovu zaviesť systém práce z domu, aký fungoval počas pandémie koronavírusu, vďaka čomu by sa podľa hovorkyne mala znížiť spotreba vody i elektriny.



Nedostatok vody má vážne dôsledky pre mnohé časti krajiny, pričom aktuálne je dominantným problémom všetkých Iráncov. Podľa klimatických expertov je v krajine 80 percent vodných nádrží takmer prázdnych. Normálne zásobovanie vodou zrejme nebude možné minimálne počas nasledujúcich dvoch mesiacov, dokým sa situácia nezlepší vďaka jesenným dažďom.



V Teheráne a ďalších 50 iránskych mestách došlo minulý týždeň k výpadkom dodávok vody, a to na 12 až 48 hodín. Mnohí obyvatelia hlavného mesta sa v dôsledku toho presunuli na sever krajiny, keďže tamojšie provincie pri Kaspickom mori problémy s vodou nemajú.



„Situácia je vážna: Teherán už skutočne nemá vodu,“ skonštatoval aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján. Nevylúčil pritom dokonca ani presťahovanie vyše 15-miliónového hlavného mesta, aby tak predišiel katastrofe.