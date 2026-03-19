Teherán žiada vysvetlenie o úlohe základne Ramstein vo vojne s Iránom
Nemecko hostí na leteckej základni Ramstein, ktorá slúži ako veliteľstvo amerických vzdušných síl pre Európu a Afriku, tisíce príslušníkov americkej armády.
Autor TASR
Teherán/Berlín 19. marca (TASR) - Irán požiadal Nemecko o objasnenie úlohy leteckej základne Ramstein v americko-izraelskej vojne proti Iránu. Pre agentúru AFP to povedal iránsky veľvyslanec v Nemecku Madžíd Nílí s tým, že „úloha Ramsteinu nám nie je oficiálne jasná.“ Doplnil, že Nemecko zatiaľ nereagovalo.
Podľa Nílího sa Irán domnieva, že využívanie leteckej základne v západnom Nemecku Washingtonom by mohlo predstavovať porušenie rezolúcie 3314 prijatej Bezpečnostnou radou OSN. V tomto dokumente sa uvádza, že územie poskytnuté inému štátu nemôže byť týmto štátom použité na spáchanie „aktu agresie“ proti tretej krajine.
„Zatiaľ nevieme, či Ramstein zapadá do tejto línie alebo nie,“ konštatoval Nílí.
Nemecko hostí na leteckej základni Ramstein, ktorá slúži ako veliteľstvo amerických vzdušných síl pre Európu a Afriku, tisíce príslušníkov americkej armády.
Nemecký minister obrany Boris Pistorius ešte tento týždeň v pondelok povedal, že „v súčasnosti nevidí dôvod pochybovať o zákonnosti použitia základne Ramstein“ vo vojne proti Iránu.
Na otázky týkajúce sa možného zapojenia základne do vojny reagovali v posledných týždňoch viacerí nemeckí politici, ktorí pritom tvrdili, že jej využívanie americkou armádou sa riadi zmluvami.
Nílí v rozhovore pre AFP apeloval na Nemecko a Európu, aby vyzvali „agresorov (Izrael a USA), aby prestali“ s výbojmi proti Iránu. Priznal, že pokračujúca vojna „má určité dôsledky aj pre Európu“, pričom špecifikoval, že ide o „ekonomické dôsledky, utečeneckú krízu, terorizmus, rozpad regiónu“.
„Potrebujeme dlhodobé prímerie,“ vyhlásil iránsky veľvyslanec a dodal, že ďalšou otázkou budú kompenzácie v súvislosti s údajnými útokmi na civilné ciele v Iráne.
Na margo situácie v oblasti Hormuzského prielivu, ktorý Teherán od začiatku vojny fakticky blokuje, Nílí uviedol, že je naďalej otvorený pre štáty, ktoré „neboli agresormi ani nepodporovali agresorov“ vo vojne proti Iránu.
Podľa Nílího sa Irán domnieva, že využívanie leteckej základne v západnom Nemecku Washingtonom by mohlo predstavovať porušenie rezolúcie 3314 prijatej Bezpečnostnou radou OSN. V tomto dokumente sa uvádza, že územie poskytnuté inému štátu nemôže byť týmto štátom použité na spáchanie „aktu agresie“ proti tretej krajine.
„Zatiaľ nevieme, či Ramstein zapadá do tejto línie alebo nie,“ konštatoval Nílí.
Nemecko hostí na leteckej základni Ramstein, ktorá slúži ako veliteľstvo amerických vzdušných síl pre Európu a Afriku, tisíce príslušníkov americkej armády.
Nemecký minister obrany Boris Pistorius ešte tento týždeň v pondelok povedal, že „v súčasnosti nevidí dôvod pochybovať o zákonnosti použitia základne Ramstein“ vo vojne proti Iránu.
Na otázky týkajúce sa možného zapojenia základne do vojny reagovali v posledných týždňoch viacerí nemeckí politici, ktorí pritom tvrdili, že jej využívanie americkou armádou sa riadi zmluvami.
Nílí v rozhovore pre AFP apeloval na Nemecko a Európu, aby vyzvali „agresorov (Izrael a USA), aby prestali“ s výbojmi proti Iránu. Priznal, že pokračujúca vojna „má určité dôsledky aj pre Európu“, pričom špecifikoval, že ide o „ekonomické dôsledky, utečeneckú krízu, terorizmus, rozpad regiónu“.
„Potrebujeme dlhodobé prímerie,“ vyhlásil iránsky veľvyslanec a dodal, že ďalšou otázkou budú kompenzácie v súvislosti s údajnými útokmi na civilné ciele v Iráne.
Na margo situácie v oblasti Hormuzského prielivu, ktorý Teherán od začiatku vojny fakticky blokuje, Nílí uviedol, že je naďalej otvorený pre štáty, ktoré „neboli agresormi ani nepodporovali agresorov“ vo vojne proti Iránu.