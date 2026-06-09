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Teheránske letisko imáma Chomejního obnovilo prevádzku

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Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Letisko v nedeľu pozastavilo všetky prichádzajúce lety v dôsledku iránskych raketových útokoch na Izrael.

Autor TASR
Teherán 9. júna (TASR) - Teheránske medzinárodné letisko imáma Chomejního obnovilo svoju prevádzku a pristáli na ňom lety s pútnikmi zo Saudskej Arábie. Informovali o tom v utorok skoro ráno iránske tlačové agentúry, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Letisko v nedeľu pozastavilo všetky prichádzajúce lety v dôsledku iránskych raketových útokoch na Izrael. Tel Aviv na ne reagoval odvetnými údermi. Obe krajiny neskôr vyhlásili, že sa nateraz zdržia ďalších útokov.

Medzinárodné letisko imáma Chomejního je jedno z dvoch letísk v iránskom hlavnom meste. V dôsledku vojny na Blízkom východe bolo do apríla niekoľko týždňov uzavreté.
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