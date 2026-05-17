Teheránsky predseda parlamentu bude dohliadať na vzťahy Iránu a Číny
Predseda parlamentu bude zastupovať Irán na základe návrhu prezidenta Pezeškijána a rozhodnutie schválil aj najvyšší vodca krajiny Chameneí, uvádza Tasním.
Autor TASR
Teherán 17. mája (TASR) - Hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf bol poverený dohľadom nad vzťahmi s Čínou, uviedli iránske médiá v nedeľu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Mohammad Báker Kálíbáf bol nedávno vymenovaný za osobitného zástupcu Iránskej islamskej republiky pre záležitosti týkajúce sa Číny... a bude koordinovať rôzne oblasti vzájomných vzťahov,“ informovala tlačová agentúra Tasním s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Správu potvrdili aj ďalšie médiá.
Predseda parlamentu bude zastupovať Irán na základe návrhu prezidenta Masúda Pezeškijána a rozhodnutie schválil aj najvyšší vodca krajiny Modžtabá Chameneí, uvádza Tasním. Ďalšia iránska agentúra vysvetlila, že podobnú funkciu zastával aj bývalý tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Laridžání, ktorý zahynul pri americko-izraelských útokoch 17. apríla.
Irán v uplynulých dňoch povolil viacerým čínskym lodiam preplávať cez strategický Hormuzský prieliv, ktorý je od začiatku vojny na Blízkom východe vo veľkej miery uzavretý. Revolučné gardy ozrejmili, že lode preplávali „po dohode o iránskych riadiacich protokoloch“.
