Tehotné ženy v Česku prioritu pri očkovaní nedostanú

Praha 29. mája (TASR) - Či tehotná žena dostane v Česku vakcínu proti covidu, ak príde do očkovacieho centra, zostáva na rozhodnutí očkujúceho lekára, uviedol v piatok na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Napísal o tom v sobotu spravodajský server Novinky.cz, on-line magazín denníka Právo.



"Tehotenstvo nie je kontraindikáciou na očkovanie proti COVID-19. Zatiaľ to necháme na rozhodnutí konkrétneho lekára. Téme sa budeme venovať ešte budúci týždeň. Ale (ak môžem povedať) za seba, nebudeme tehotné priorizovať, teda posúvať do skupiny s prednosťou na očkovanie," reagoval na otázku Vojtěch s tým, že Česko sa nevydá cestou ako Británia, Izrael či Slovensko.



Samo ministerstvo zdravotníctva (MZ ČR) pritom upozorňuje na zvýšenie rizika ťažšieho priebehu choroby u gravidných žien, podotýka denník Právo s odvolaním sa na nedávne vyjadrenie hovorkyne MZ Jany Schillerovej, ktorá citovala zo správy Českej vakcinologickej spločnosti.



Kameňom úrazu je, že tehotné ani dojčiace matky neboli zaradené do prvotných klinických štúdií vplyvu očkovania proticovidovou vakcínou a súčasné štúdie ešte len momentálne prebiehajú, poznamenávajú Novinky.cz.



Vakcinológovia však tvrdia, že dôvody na obavy z očkovania nie sú: "Vakcíny neobsahujú živý vírus; mRNA nevstupuje do jadra bunky a je rýchle degradovaná. Animálne štúdie vývojovej a reprodukčnej toxikológie nepreukázali nijaký škodlivý vplyv na tehotenstvo. U žien, ktoré otehotneli v priebehu klinických štúdií, sa neobjavili žiadne bezpečnostné signály. Pre dojčiacu ženu platia podobné fakty ako pre ženy gravidné," citovali Novinky.cz odborné stanovisko.