Tehotnú ruskú vojačku odsúdili na 6 rokov, lebo nenastúpila do služby

Moskva 18. septembra (TASR) - Tehotnú ruskú vojačku odsúdili na šesťročné väzenie za to, že nenastúpila do služby. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA citujúcej z pondelňajších správ ruských médií.



Vojenský súd v meste Vladikavkaz na juhozápade Ruska pritom nevzal do úvahy lekársku správu vypracovanú v rámci jej vojenskej jednotky, ktorá odporúčala ženino dočasné oslobodenie od výkonu služby. Vzhľadom na to, že vojačka nedala v armáde výpoveď, musela byť podľa súdu posudzovaná ako dezertérka.



Obhajoba uviedla, že sa voči verdiktu odvolá.



Odsúdená desiatnička je profesionálnou vojačkou od roku 2016 a má už jedno päťročné dieťa, uvádzajú ruské médiá odvolávajúce sa na informácie, ktoré zazneli na súde. Súd jej odročil výkon trestu až na rok 2032, v ktorom už budú jej deti staršie.



Rusko vedie na Ukrajine vojnu už takmer 19 mesiacov, počas ktorých utrpelo značné vojenské straty. Moskva vlani v septembri vyhlásila čiastočnú mobilizáciu, v rámci ktorej povolala do služby vyše 300.000 vojakov a bývalých brancov. Desaťtisíce Rusov v tom čase z vlasti utiekli, aby sa vojne vyhli.