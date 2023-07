Tel Aviv: Palestínsky útočník narážal autom do ľudí, zastrelili ho

Tel Aviv 4. júla (TASR) - Prinajmenšom sedem osôb utrpelo v utorok v Tel Avive zranenia po tom, ako do nich autom úmyselne vrazil neznámy muž, ktorého následne zastrelil ozbrojený civilista. Polícia incident označila za teroristický útok, informuje TASR podľa správy izraelského denníka The Jerusalem Post.



Po tom, ako útočník prešiel autom chodcov, sa mu podarilo jedného zo zranených ešte bodnúť do krku. Útočníka následne zastrelil ozbrojený civilista. Polícia informovala, že bol obyvateľom Predjordánska a podľa jej prvotných zistení konal sám.



Pri incidente utrpelo zranenia sedem ľudí, uviedla polícia. Zdravotníci potvrdili, že ošetrili päť osôb. Jedna z nich, 46-ročná žena, je vo vážnom stave. Stav dvoch tridsiatnikov je stredne ťažký a dvaja ďalší ľudia utrpeli len ľahké zranenia.



Útok vyzdvihol hovorca Hamasu. "Hrdinský útok v Tel Avive je prvou odpoveďou na zločiny okupácie proti nášmu ľudu (v predjordánskom meste) Džanín," povedal.



Incident sa odohral počas druhého dňa najväčšej izraelskej vojenskej operácie za posledné roky v Džaníne, ktorý je baštou palestínskych militantov na severe Predjordánska, približuje AFP.



V pondelok nadránom tam izraelské sily nasadili okrem stoviek vojakov aj letectvo. Počas razií došlo aj k prestrelkám medzi izraelskými vojakmi a palestínskymi militantmi. Pri zásahoch izraelskej armády dosiaľ zahynulo desať Palestínčanov, zatiaľ čo tisícky ďalších zo svojich domovov utiekli.