Telá Číňanov zabitých pri samovražednom útoku previezli do Pekingu

Islamabad 1. apríl (TASR) — Telá piatich čínskych občanov, ktorí zahynuli minulý týždeň pri samovražednom bombovom útoku v severozápadnom Pakistane, previezol letecký špeciál do Pekingu. V pondelok o tom informovali pakistanskí predstavitelia, uvádza TASR podľa agentúry AP.



Lietadlo odletelo v noci na pondelok z vojenskej leteckej základne v meste Rávalpindí. Piati Číňania a ich miestny vodič boli zabití pri útoku na severozápade Pakistanu. Útočník autom vrazil do auta s Číňanmi, ktoré začalo horieť a zrútilo sa do rokliny. Pri útoku zomrel aj útočník. Číňania pracovali na stavbe vodnej priehrady Dasu.



V pondelok stavenisko priehrady Dasu navštívil pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf, aby sa stretol s čínskymi inžiniermi a robotníkmi.



Čínski a pakistanskí vyšetrovatelia vedú samostatné vyšetrovanie útoku, ktorý vyvolal celonárodné odsúdenie. Čína požiadala Pakistan, aby zabezpečil ochranu jej občanov pracujúcich na spoločných hospodárskych projektoch. V minulosti už Číňania čelili podobným útokom.



V júli 2021 zabil samovražedný útočník najmenej 13 ľudí vrátane deviatich čínskych občanov, keď sa odpálil v blízkosti ich autobusu. Vtedy to prinútilo čínske spoločnosti dočasne prerušiť prácu.