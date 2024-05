Telá nájdené v Mexiku patria nezvestným Austrálčanom a Američanovi

Tijuana 6. mája (TASR) - Prokuratúra v mexickom štáte Baja California potvrdila, že tri telá nájdené minulý piatok v studni v okolí mesta Ensenada patria trojici nezvestných surferov - dvom Austrálčanom a jednému Američanovi. TASR informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



"Úrad štátnej prokuratúry potvrdzuje, že telá nájdené v studni v oblasti známej ako La Bocana, južne od mesta Ensenada, patria Jakeovi a Callumovi Robinsonovcom z Austrálie a Američanovi Jackovi Carterovi," uviedla prokuratúra vo vyhlásení. Telá identifikovali príbuzní surferov, píše agentúra AP.



Robinsonovci a ich kamarát Carter, ktorí išli na výlet neďaleko pobrežného mesta Ensenada, boli nezvestní od 27. apríla. Matka Austrálčanov na sociálnej sieti uviedla, že trojica nedorazila do plánovaného ubytovacieho zariadenia.



Lupiči údajne trojicu zabili s cieľom ukradnúť ich vozidlo, z ktorého chceli získať pneumatiky, píše AP. Tiel sa zbavili tak, že ich hodili do studne neďaleko pobrežia. Tam ich neskôr našli s prestrelenými hlavami.



Úrady v štáte Baja California informovali, že v súvislosti so zmiznutím zadržali troch občanov Mexika. "Našiel sa biely pickup, ako aj ďalšie dôkazy," uviedla štátna prokuratúra. Úrady prípad vyšetrujú ako vraždu a spolupracujú s americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) a austrálskym i americkým konzulátom.