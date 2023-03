Telá obetí zrážky vlakov v Grécku identifikujú pomocou vzoriek DNA

Larisa 3. marca (TASR) - Grécke úrady potvrdili, že na mieste utorkovej tragickej zrážky dvoch vlakov pri meste Larisa na severe krajiny sa doposiaľ podarilo nájsť telesné pozostatky 57 obetí, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Predstavitelia gréckeho ministerstva zdravotníctva uviedli, že všetky identifikácie obetí sa budú vykonávať porovnávaním so vzorkami DNA od príbuzných, pričom sa rozhodli nepoužiť vizuálnu identifikáciu.



Množstvo tiel bolo totiž v dôsledku nehody spálených, či im chýbali končatiny. Pozostatky obetí, u ktorých už potvrdili zhodu DNA, postupne vracajú príbuzným v uzavretých rakvách.



Záchranné tímy už tretí deň prehľadávali trosky vlakov po nehode pri meste Tempi, približne 380 kilometrov severne od metropoly Atény. Príbuzní osôb, ktoré sú po nehode naďalej vedené ako nezvestné, medzitým čakali na nové správy pred nemocnicou.



V Grécku vyhlásili v súvislosti s tragédiou štátny smútok; vlajky na aténskej Akropole, budove parlamentu a ďalších verejných budovách sú už tretí deň spustené na pol žrde. Grécke železnice už druhý deň po sebe ochromil štrajk.



V krajine sa medzitým stupňuje hnev v súvislosti s nedostatkami a zlyhaniami, ktoré na základe priznania úradov viedli v utorok pred polnocou k čelnej zrážke osobného a nákladného vlaku.



Osobný vlak bol na ceste z metropoly Atény do Solúnu, nákladný vlak išiel opačným smerom a v utorok krátko pred polnocou sa zrazili pri Larise. Vo vlaku sa viezlo množstvo študentov, ktorí sa vracali do Solúna po predĺženom prázdninovom víkende.



Prednosta železničnej stanice v Larise priznal čiastočnú zodpovednosť za tragédiu - pustil totiž protiidúce vlaky na tú istú koľaj. Jeho obhajca ale zdôraznil, že pri tragédii boli v hre aj iné faktory.



Odborári tvrdia, že nehode by zrejme mohli zabrániť automatické traťové bezpečnostné systémy. Za to, že tam nainštalované neboli, nesie zodpovednosť hneď niekoľko po sebe nasledujúcich vedení železničnej spoločnosti.



Stredopravá grécka vláda plánovala v piatok vypísať parlamentné voľby na apríl; vyhlásenie volieb a pravdepodobne aj ich termín však budú podľa očakávania odložené.