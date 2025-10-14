< sekcia Zahraničie
Telá štyroch rukojemníkov sa už nachádzajú na území Izraela
Hamas v pondelok avizoval vrátenie štyroch tiel, pričom menoval Daniela Pereca, Josiho Šarabiho, Guya Iluza a Bipina Giošiho.
Autor TASR
Tel Aviv 13. októbra (TASR) - Telá štyroch izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, ktoré palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK), boli prevezené do Izraela. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice CNN
Ostatky rukojemníkov izraelské úrady previezli do Národného ústavu súdneho lekárstva, kde sa ich budú snažiť identifikovať, uviedla izraelská armáda vo svojom vyhlásení.
V rámci dohody o prímerí s Izraelom mal Hamas odovzdať ostatky 28 rukojemníkov. Hamas tvrdí, že nevie, kde sa všetky telá nachádzajú, takže ich odovzdanie istý čas potrvá. Hamas je podľa izraelskej armády „povinný dodržať dohodu a vynaložiť potrebné úsilie na odovzdanie všetkých padlých“.
Podľa mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa bol Hamas povinný prepustiť všetkých rukojemníkov, živých aj mŕtvych, do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie, objasňuje Sky News.
Palestínske hnutie v pondelok prepustilo 20 živých izraelských rukojemníkov. Po tom, čo uviedlo, že odovzdá len štyri telá, ho izraelský minister obrany Jisrael Kac obvinil z neplnenia záväzkov.
