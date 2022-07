Telefonát Bidena a Si Ťi-pchinga trval dve hodiny a 17 minút

Washington/Peking 28. júla (TASR) - Štvrtkový telefonický rozhovor medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom trval dve hodiny a 17 minút. Hovorili spolu o rastúcom napätí okolo Taiwanu, obchodných sporoch aj vzájomných veľmocenských vzťahoch. Vyhlásenie Bieleho domu sa očakáva neskôr. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Išlo o ich piaty rozhovor od Bidenovho nástupu do funkcie pred rokom a pol. Tieto krajiny sú už teraz v stave obchodnej vojny a hrozí medzi nimi aj vážnejšia konfrontácia ohľadne Taiwanu, upozorňuje AFP.



"Napätie ohľadne agresívnej a nátlakovej politiky Číny v indicko-tichomorskom priestore" malo byť podľa hovorcu úradu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho jednou z hlavných tém rozhovoru. Napätie ešte vzrástlo v súvislosti úvahami, že v auguste na Taiwan vycestuje predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu a Bidenova spolustraníčka Nancy Pelosiová. Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia. Peking preto pred touto cestou Spojené štáty varoval a podľa informácií britského denníka Financial Times dokonca neverejne pohrozil vojenskou reakciou. Jednou z možností údajne je, že by čínske stíhačky zabránili Pelosiovej lietadlu pristáť.