Telefonát Trump - Putin sa začal, podľa prezidenta USA bude dlhý

Na archívnej snímke z 15. augusta 2025 sprava americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin sa zdravia na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške. Foto: TASR/AP

Oznámil to Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Autor TASR
,aktualizované 
Washington/Moskva 16. októbra (TASR) - Vo štvrtok podvečer stredoeurópskeho letného času sa začal telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Oznámil to Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social s tým, že telefonát prebieha a bude dlhý, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Práve hovorím s prezidentom Putinom. Rozhovor prebieha, je dlhý a o jeho obsahu budem informovať - podobne ako prezident Putin - po jeho skončení. Ďakujem za pozornosť!“ napísal Trump na Truth Social.

V piatok má Trumpa vo Washingtone navštíviť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a rokovať by mali aj o možných dodávkach výkonných amerických útočných rakiet Tomahawk Ukrajine.
.

