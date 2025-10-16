< sekcia Zahraničie
Telefonát Trump - Putin sa začal, podľa prezidenta USA bude dlhý
Oznámil to Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington/Moskva 16. októbra (TASR) - Vo štvrtok podvečer stredoeurópskeho letného času sa začal telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Oznámil to Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social s tým, že telefonát prebieha a bude dlhý, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Práve hovorím s prezidentom Putinom. Rozhovor prebieha, je dlhý a o jeho obsahu budem informovať - podobne ako prezident Putin - po jeho skončení. Ďakujem za pozornosť!“ napísal Trump na Truth Social.
V piatok má Trumpa vo Washingtone navštíviť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a rokovať by mali aj o možných dodávkach výkonných amerických útočných rakiet Tomahawk Ukrajine.
„Práve hovorím s prezidentom Putinom. Rozhovor prebieha, je dlhý a o jeho obsahu budem informovať - podobne ako prezident Putin - po jeho skončení. Ďakujem za pozornosť!“ napísal Trump na Truth Social.
V piatok má Trumpa vo Washingtone navštíviť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a rokovať by mali aj o možných dodávkach výkonných amerických útočných rakiet Tomahawk Ukrajine.