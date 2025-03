Telefonát Trumpa s Putinom sa uskutoční medzi 14.00 h a 16.00 h SEČ

Moskva/Washington 18. marca (TASR) - Očakávaný telefonický rozhovor medzi prezidentami Spojených štátov a Ruska, Donalda Trumpa a Vladimira Putina, by sa mal začať o 14.00 h SEČ a trvať by mal dve hodiny, uviedol v utorok Kremeľ. Predmetom ich diskusie budú vzájomné vzťahy či vojna na Ukrajine, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Je veľké množstvo tém z oblasti normalizácie našich vzťahov a ukrajinskej otázky, o ktorých budú obaja prezidenti rokovať," vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Lídri budú hovoriť tak dlho, ako budú považovať za potrebné," dodal.



Podľa Peskova už medzi oboma lídrami existuje "určité porozumenie" na základe spoločného telefonického rozhovoru z 12. februára a následných kontaktov na vysokej úrovni medzi krajinami.



Trump telefonický rozhovor avizoval už v pondelok na palube lietadla Air Force One a následne ho potvrdil aj Kremeľ.