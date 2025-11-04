< sekcia Zahraničie
Telefónica vykázala za 9 mesiacov stratu
Autor TASR
Madrid 4. novembra (TASR) - Španielsky telekomunikačný gigant Telefónica vykázal čistú stratu za prvých deväť mesiacov 2025. V samotnom 3. štvrťroku jej zisk klesol. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Spoločnosť oznámila, že za deväť mesiacov do konca septembra 2025 zaznamenala čistú stratu 1,08 miliardy eur v porovnaní so ziskom 954 miliónov eur v rovnakom období minulého roka. Na jej výsledky mali negatívny vplyv straty spojené s predajom aktív v Latinskej Amerike.
V 3. štvrťroku 2025 sa čistý zisk spoločnosti znížil na 276 miliónov eur zo 493 miliónov eur v rovnakom období minulého roka v dôsledku jednorazových odpisov v jej divízii Telefónica Tech, uviedla spoločnosť vo vyhlásení.
Tržby v 3. kvartáli klesli na 8,96 milióna eur z 9,10 milióna eur pred rokom.
Telefónica uviedla, že v budúcom roku zníži dividendy o polovicu na 15 centov na akciu ako súčasť nového päťročného strategického plánu na redukciu dlhu.
Španielske médiá nedávno informovali, že skupina zvažuje v rámci reštrukturalizácie zrušenie najmenej 6000 pracovných miest.
