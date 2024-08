Telegram: Je absurdné veriť, že Durov je zodpovedný za zločiny

Paríž 29. augusta (TASR) - Je absurdné domnievať sa, že šéf platformy Telegram Pavel Durov môže byť zapojený do čohokoľvek v súvislosti s akýmkoľvek zločinmi týkajúcimi sa tejto aplikácie ´. Uviedol to vo štvrtok jeho obhajca David-Olivier Kaminski. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Je totálne absurdné myslieť si, že hlava šéfa sociálnej siete môže byť zapojená... zločineckých aktov. Telegram sa ďalej podľa nej drží všetkých ohľadov týkajúcich sa pravidiel digitálnej technológie.



Voči generálnemu riaditeľovi platformy Telegram Pavlovi Durovovi vzniesli v stredu predbežné obvinenia za to, že v spomínanej aplikácii na posielanie správ umožnil údajné kriminálne aktivity. Po podmienečnom prepustení z väzby na kauciu je pod kontrolou súdu a v súvislosti s ďalším vyšetrovaním má zakázané opustiť územie Francúzska.



Durova podmienečne prepustili na slobodu na kauciu vo výške piatich miliónov eur. Dvakrát týždenne sa však musí hlásiť na policajnej stanici a musí zostať v krajine, spresnila vo vyhlásení parížska prokurátorka Laure Baccuauová.§