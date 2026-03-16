Telegram má v Rusku výpadok, úrady propagujú štátny MAX
Autor TASR
Moskva 16. marca (TASR) - Aplikácia Telegram slúžiaca na zasielanie správ v Rusku zaznamenala výpadok. Jej používatelia hlásia, že verzie aplikácie a webovej stránky služby boli v pondelok nedostupné. Predtým sa na sociálnych sieťach šírili fámy o úplnom zákaze Telegramu od 1. apríla, informovala v pondelok agentúra DPA, píše TASR.
Audio- a videohovory cez Telegram a aplikáciu WhatsApp sú v Rusku blokované od polovice roka 2025. Ruské úrady toto opatrenie zdôvodňujú tým, že poskytovatelia služieb nedodržiavajú zákony.
Ostatné aplikácie na zasielanie správ, ako napríklad Signal a Viber, sú zablokované už dlhšie. Prístup na mnohé ďalšie webové stránky vrátane YouTube nie je možný bez virtuálnej súkromnej siete (VPN).
Moskva pritom zasahuje aj proti používaniu VPN. Podpredseda parlamentného výboru pre informačnú politiku Andrej Svintsov nedávno povedal, že tajné služby by mohli obmedziť alebo zablokovať prevádzku VPN počas nasledujúcich troch až šiestich mesiacov. V Moskve sú služby VPN cez mobilný internet už teraz výrazne obmedzené.
Úrady v Rusku nabádajú obyvateľov, aby využívali novú ruskú aplikáciu na zasielanie správ MAX. Kritici sa však obávajú, že táto aplikácia bude zneužitá na špehovanie jej používateľov.
Agentúra Reuters zároveň v pondelok informovala, že Telegram dostal v Rusku pokutu 35 miliónov rubľov (zhruba 300.000 eur) za to, že neodstránil zakázaný obsah.
Úrady už dlhý čas tvrdia, že Telegram sa využíva ako platforma na šírenie nelegálneho a extrémistického obsahu. Vedenie spoločnosti tieto obvinenia odmieta a viní úrady zo snahy obmedziť jej služby, aby prinútili ľudí prejsť na štátnu aplikáciu MAX.
