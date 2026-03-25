Telegraph: Cyprus chce bezpečnostnú dohodu o britských základniach
Nikózia 25. marca (TASR) - Cyprus požiadal Spojené kráľovstvo o rokovania o novej bezpečnostnej dohode pre britské vojenské základne na ostrove. Žiadosť prichádza po dronových útokoch na základňu Akrotiri zo začiatku tohto mesiaca. Informoval o tom v utorok denník The Telegraph, píše TASR.
Cyperský prezident Nikos Christodulidis túto otázku otvoril počas dlhého telefonátu s britským premiérom Keirom Starmerom v sobotu, píše sa v správe.
Podľa denníka chce Christodulidis po skončení vojny na Blízkom východe prerokovať bezpečnostné opatrenia o základniach vyplývajúce z dohody z roku 1960. Cyprus však podľa správy nebude žiadať, aby sa Británia týchto základní vzdala.
Hovorca britského ministerstva obrany pre agentúru Reuters uviedol, že štatút základní nie je predmetom rokovaní a „dlhodobé priateľstvo“ medzi Spojeným kráľovstvom a Cyprom zostáva silné aj „tvárou v tvár iránskym hrozbám“.
Na britskej leteckej základni Akrotiri na južnom pobreží Cypru spôsobil 2. marca menšie škody iránsky dron typu Šáhid. Dva ďalšie neskôr zostrelili. Nie je známe, že by tam došlo k iným bezpečnostným incidentom.
Británia si ponechala zvrchovanosť nad svojimi dvoma základňami Akrotiri a Dekeleia na stredomorskom ostrove, keď v roku 1960 udelila Cypru ako svojej dovtedajšej kolónii nezávislosť.
