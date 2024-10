Telegraph: Do Kecskemétu môžu prísť lietadlá schopné niesť hlavice

Budapešť 15. októbra (TASR) - Na maďarskej leteckej základni Kecskemét môžu byť rozmiestnené bojové lietadlá schopné prepravovať zbrane s jadrovou hlavicou. Základňu mienia podľa britského denníka Telegraph zmodernizovať Spojené štáty pod hlavičkou Severoatlantickej aliancie. Projekt je už v pokročilej fáze, verejné obstarávanie je uzatvorené. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Tento krok má byť podľa denníka Telegraph reakciou na ruskú hrozbu. Kecskemét v Báčsko-malokumánskej stolici leží 88 kilometrov juhovýchodne od Budapešti a mali by tam byť umiestnené aj lietadlá schopné prepravovať bomby s jadrovými hlavicami.



Do Kecskemétu majú byť v rámci amerického programu Európskej obrannej iniciatívy vyslané NATO-kompatibilné taktické bojové lietadlá a strategické transportné lietadlá. Transportné lietadlá sú už na leteckej základni NATO v Pápe vo Veszprémskej stolici, píše denník a poznamenáva, že americké letectvo už malo dislokované v Maďarsku bojové lietadlá F-15 a F-16, tie však plnili iba výcvikové ciele.



Server telex.hu adresoval maďarskej vláde a rezortu obrany otázku týkajúcu sa modernizácie leteckej základne v Kecskeméte a charakteru lietadiel, ktoré by tam mali byť umiestnené.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)