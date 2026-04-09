Telegraph: Lode sprevádza v britských vodách ruské námorníctvo
Autor TASR
Londýn 9. apríla (TASR) - Ruské lode tzv. tieňovej flotily preplávali v stredu cez Lamanšský prieliv v sprievode lodí ruského vojenského námorníctva, napísal denník The Daily Telegraph. TASR o tom informuje na základe spravodajského servera Meduza, ktorý sa na britský denník odvoláva.
Daily Telegraph v tejto súvislosti poznamenal, že Rusko tým otvorene ignorovalo hrozbu britského premiéra Keira Starmera, ktorý minulý mesiac pohrozil, že britské ozbrojené zložky budú zadržiavať ropné tankery tzv. tieňovej flotily v britských vodách.
Denník uviedol, že tankery Universal a Enigma sprevádzala počas plavby cez Lamanšský prieliv fregata ruskej Čiernomorskej flotily Admirál Grigorovič. Za nimi išla britská loď Kráľovskej pomocnej flotily (RFA) Tideforce. Ruské lode sa plavili smerom na západ.
Taktiež v stredu preplávali cez prieliv, ale v opačnom smere, aj ďalšie dva tankery ruskej tieňovej flotily, napísal The Daily Telegraph.
Britské noviny súčasne pripomenuli, že od konca marca, keď Starmer oznámil, že Spojené kráľovstvo bude zadržiavať tankery tieňovej flotily vo svojich vodách, nezastavili ani jedno takéto plavidlo, zatiaľ čo Francúzsko zadržalo vo svojich vodách niekoľko lodí.
Takzvaná ruská tieňová flotila, ktorá je na sankčnom zozname Európskej únie, pozostáva zo zastaraných lodí plaviacich sa pod vlajkami tretích krajín, prevažne afrických, ktoré Moskva využíva na obchádzanie medzinárodných sankcií na predaj ropy.
