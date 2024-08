Telegraph: V potopenej lodi našli telá podnikateľa Lyncha i jeho dcéry

Rím 21. augusta (TASR) - Potápači v stredu počas pátrania po šestici nezvestných pasažierov luxusnej plachetnice Bayesian, ktorá sa potopila pri pobreží Sicílie, našli štyri telá. Denník The Telegraph tvrdí, že sú medzi nimi i telá britského podnikateľa Mikea Lyncha a jeho 18-ročnej dcéry Hannah.



Loď s dĺžkou 56 metrov, plaviaca sa pod britskou vlajkou, sa v pondelok ráno prevrátila po zasiahnutí tornádom a potopila sa do 49-metrovej hĺbky.



Z 22-člennej posádky bolo zachránených 15 ľudí vrátane ročného dieťaťa. V ten istý deň sa krátko po potopení našlo aj jedno telo patriace lodnému kuchárovi Recaldovi Thomasovi. Ostatných šesť osôb vrátane Lyncha a jeho dcéry zostalo nezvestných.



Podľa nemenovaných zdrojov potápači našli v stredu poobede dve telá vo vnútri jachty, ich identity sú však podľa stanice SkyNews nateraz neznáme. Ďalšie dve telá objavili krátko potom, uviedla agentúra AFP.



Naopak, The Telegraph napísal, že informácie o identite Lyncha a Hannah potvrdil generálny riaditeľ civilnej ochrany Sicílie Salvo Cocina. Ich telá sa podľa denníka našli v jednej z lodných kabín medzi dvoma matracmi. Nezvestné sú tak naďalej dve osoby.