Telekomunikačná únia odsúdila rušenie satelitného signálu Ruskom

Ženeva 1. júla (TASR) - Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) v pondelok odsúdila sériu ruských zásahov do satelitných systémov európskych krajín. Zároveň požiadala Moskvu, aby svoje konanie zastavila a incidenty prešetrila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Telekomunikačná orgán OSN minulý týždeň preskúmal sériu sťažností od Ukrajiny a štyroch krajín Európskej únie o rušení signálu satelitov počas uplynulých mesiacoch.



Sťažujúce sa strany hovorili o zásahu do signálu GPS, čo ohrozilo riadenie letovej prevádzky či obmedzenie vysielania detských televíznych staníc, kde sa namiesto bežných programov objavili násilné zábery z vojny na Ukrajine.



"Rada vyjadrila vážne znepokojenie nad využitím signálu na cielené poškodenie vysielania," uvádza sa vo vyhlásení ITU. Zároveň podotkla, že poruchy švédskej a francúzskej satelitnej siete "pochádzajú pravdepodobne z pozemných staníc v oblastiach Moskvy, Kaliningradu a Pavlovky" a označila ich za "mimoriadne znepokojujúce a neprijateľné".



Rusko popiera porušovanie pravidiel ITU a taktiež sa sťažovalo na údajné rušenie satelitov krajinami NATO.



ITU tvorí 193 členských štátov so sídlom v Ženeve a zodpovedá za reguláciu a koordináciu globálneho satelitného systému. Jej úlohou je okrem iného koordinovať úsilie o odstránenie škodlivého rušenia signálu.