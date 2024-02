Telekomunikačná veža BT Tower v Londýne sa zmení na hotel

Londýn 21. februára (TASR) - Londýnska dominanta BT Tower sa po predaji za 275 miliónov libier zmení na hotel. TASR správu prevzala v stredu zo stanice BBC News.



Veža vysoká 177 metrov (s anténovou vežou 189 metrov), ktorú v roku 1965 otvoril vtedajší britský premiér Harold Wilson, slúžila predovšetkým na vysielanie televízneho signálu. Najvyššou budovou v Spojenom kráľovstve bola do roku 1980.



Britská nadnárodná telekomunikačná holdingová spoločnosť BT Group - bývalá majiteľka veže - v stredu oznámila, že ju predala americkej hotelovej sieti MCR Hotels.



Tento krok privítala skupina C20, ktorá sa venuje ochrane moderného architektonického dedičstva v krajine. "Je to úžasná budova, skutočná ikona 60. rokov," uviedla riaditeľka C20 Catherine Croftová, ktorá dúfa, že spoločnosť MCR Hotels obnoví aj otáčavú reštauráciu na najvyššom poschodí veže.



"Bolo by šialené nevyužiť takúto príležitosť. To, ako pred vami defiluje celý Londýn, je nádherný pohľad," dodala s tým, že výsledkom projektu bude "výnimočný hotel".



"Táto dohoda umožní BT Tower nadobudnúť nový účel a túto ikonickú budovu zachová na ďalšie desaťročia," povedal šéf BT Group pre nehnuteľnosti Brent Mathews.



Veža sa pôvodne nazývala Post Office Tower. Jej úloha sa zmenila s príchodom nových telekomunikačných technológií. Pamiatka figuruje vo viacerých filmoch, seriáloch a knihách.



V roku 1971 došlo na 33. poschodí veže k výbuchu bomby. Následkom toho bola reštaurácia čoskoro zatvorená a v roku 1981 vežu pre širokú verejnosť z veľkej časti uzavreli.