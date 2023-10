Telekomunikačný kábel medzi Švédskom a Estónskom bol poškodený

Štokholm/Helsinki 17. októbra (TASR) — Švédska vláda vyšetruje príčinu poškodenia podmorského telekomunikačného kábla medzi Švédskom a Estónskom. Podľa švédskych úradov k incidentu došlo v rovnakom čase, keď bol poškodený plynovod a podobný kábel medzi Estónskom a Fínskom, informovala britská stanica BBC.



Švédsky minister obrany Carl-Oskar Bolin spresnil, že kábel bol poškodený, ale nie úplne zničený a funguje ďalej. Potvrdil, že tento incident časovo koliduje s poškodením 77-kilometrového plynovodu Balticconnector, uloženom na dne Fínskeho zálivu a spájajúcom fínske mesto Inkoo s estónskym Paldiski. BBC pripomenula, že k tomuto incidentu došlo 8. októbra.



Podľa zdrojov BBC Fínsko zo zodpovednosti za incident podozrieva Rusko, ktoré by sa takto Helsinkám údajne mohlo "pomstiť" za vstup do NATO.



Ruský prezident Vladimir Putin povedal, že tvrdenia o ruskom spojení s incidentom sú "hlúposť". "Ani som nevedel, že takýto plynovod existuje," povedal Putin.



Fínske úrady tvrdia, že potrubie bolo s najväčšou pravdepodobnosťou poškodené v dôsledku sabotáže.



Bohlin na utorkovej tlačovej konferencii uviedol, že príčina poškodenia kábla je stále neznáma a švédski vyšetrovatelia budú spolupracovať s kolegami z Fínska a Estónska.



Fínska vláda informovala, že plynovod do Estónska, ako aj telekomunikačný kábel boli poškodené na dvoch miestach.



Okrem toho fínski vyšetrovatelia uviedli, že identifikovali plavidlá pôsobiace v oblasti, kde v októbri došlo k poškodeniu potrubia a kábla. Jedno z nich bola loď plaviaca sa pod ruskou vlajkou, druhým bolo plavidlo vlastnené Čínou.



Predstaviteľ NATO agentúre Reuters povedal, že Aliancia vie o správach o poškodení švédsko-estónskeho kábla, je v úzkom kontakte s oboma krajinami a situáciu monitoruje.



Estónsko je členom NATO, zatiaľ čo Švédsko čaká na ratifikáciu svojho vstupu.



Pred rokom sabotážne akcie vážne poškodili plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori, spájajúce Nemecko s Ruskom. Stále nie je jasné, kto za nimi stál. Dávajú sa však do súvisu s inváziou Ruska na Ukrajinu a snahou európskych krajín zbaviť sa závislosti od ruských energií.