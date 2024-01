Televízia al-Džazíra odmietla tvrdenia, že jej novinár bol terorista

Dauha 12. januára (TASR) - Katarská televízia al-Džazíra vo štvrtok odmietla tvrdenia izraelskej armády o tom, že jej novinár, ktorého minulý týždeň zabili pri leteckom údere v Pásme Gazy, bol "členom teroristickej organizácie". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Dvaja palestínski novinári, Mustafá Thurijá a Hamza Wáil Dahdú, zahynuli v nedeľu v meste Rafah na juhu palestínskej enklávy počas cesty autom. Thurijá pracoval aj ako videoreportér pre agentúru AFP a iné médiá. Podľa al-Džazíry sa obaja stali obeťou izraelského "cieleného zabitia". Vo vozidle sa vtedy nachádzal aj tretí novinár, Házim Radžab, ktorý utrpel vážne zranenia.



Izraelská armáda (IDF) v stredu tvrdila, že dvaja muži, ktorí zahynuli, boli "členmi palestínskej teroristickej organizácie, ktorá sa aktívne zapája do útokov proti silám IDF". Podľa armády obsluhovali drony, ktoré predstavovali hrozbu pre izraelské jednotky.



"Mediálna sieť al-Džazíra dôrazne odsudzuje, absolútne odmieta a vyjadruje svoje veľké prekvapenie nad falošnými a zavádzajúcimi pokusmi izraelskej armády ospravedlniť zabitie nášho kolegu Hamzu Waíla Dahdúa a ďalších novinárov," uviedla katarská televízia vo vyhlásení.



Dodala, že Dahdú bol súčasťou skupiny novinárov z rôznych médií - medzi nimi aj Thurijá -, ktorí "pokrývali ničivé bombardovanie izraelskej armády (v Pásme Gazy). Tak ako mnoho novinárov pred ním, bol zabitý len preto, že si robil svoju prácu".



Otec Dahdúa, ktorý vedie pobočku al-Džazíry v Gaze, taktiež odmietol tvrdenia izraelskej armády. "Sú to výmysly. Je zrejmé, že sa (armáda) snaží brániť, ospravedlniť to, čo sa stalo, a spochybniť celú vec," povedal pre agentúru AFP.



Palestínske militantné hnutie Hamas tvrdenia izraelskej armády odmietlo s tým, že Izrael "vytvára falošné zámienky na ospravedlnenie svojich masakrov a zločinov proti palestínskym civilistom a novinárom".



Podľa Výboru na ochranu novinárov (VON) od októbrového začiatku vojny v Gaze zahynulo už najmenej 79 novinárov a pracovníkov médií, a to v dôsledku izraelských útokov. Bolo medzi nimi 72 Palestínčanov, štyria Izraelčania a traja Libanončania.



Izraelská armáda upozorňuje, že nemôže zaručiť bezpečnosť novinárov pôsobiacich v Pásme Gazy.