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Televízia al-Džazíra odmietla tvrdenia Izraela o zabitom kameramanovi
Popri svojej práci fotoreportéra pre al-Džazíru bol podľa izraelskej armády v posledných rokoch Wišáh operatívcom vo vojenskom krídle Hamasu.
Autor TASR
Dauha 21. júna (TASR) - Televízna sieť al-Džazíra v nedeľu odmietla obvinenia Izraela, že bol jeden z jej novinárov, ktorý v sobotu zahynul v Pásme Gazy, členom palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o toom informuje podľa správy agentúry AFP.
Televízna sieť so sídlom v Katare vo vyhlásení uviedla, že „odsudzuje nepodložené obvinenia izraelskej okupačnej armády, ktorými sa snaží ospravedlniť svoje zločiny voči novinárom a kameramanom al-Džazíry v Gaze, najnovšie zabitie kameramana Ahmada Wišáha“
Izraelská armáda vo vyhlásení vydanom v sobotu neskoro večer uviedla, že Wišáh zahynul pri „presnom údere“ spolu s ďalšími dvoma ozbrojencami Hamasu a že v Hamase pôsobil ako „snajper“.
Popri svojej práci fotoreportéra pre al-Džazíru bol podľa izraelskej armády v posledných rokoch Wišáh operatívcom vo vojenskom krídle Hamasu.
Hovorca izraelskej armády na žiadosť agentúry AFP o reakciu neposkytol žiadne dôkazy, ktoré by obvinenia voči Wišáhovi podporovali.
Televízia vo svojom nedeľňajšom vyhlásení uviedla, že „izraelská kampaň podnecovania neúnavne šíri falošné tvrdenia a nepodložené obvinenia voči zamestnancom al-Džazíry“. Sieť toto úsilie označila za „ohováraciu kampaň“ a „priehľadný a márny pokus ospravedlniť zámerné cielenie na novinárov a kameramanov“.
V sobotu al-Džazíra informovala, že Wišáh zahynul pri izraelskom leteckom útoku, ktorý zasiahol dom v utečeneckom tábore al-Burajdž. Brat Ahmada Wišáha, Muhammad Wišáh, ktorý bol takisto novinárom al-Džazíry, zahynul pri izraelskom ostreľovaní v apríli, uviedol v tom čase katarský vysielateľ.
Podľa organizácie na ochranu práv médií Reportéri bez hraníc zabili izraelské sily od vypuknutia vojny v Gaze už viac než 220 novinárov. Najmenej 70 z nich prišlo o život v súvislosti s plnením svojich profesionálnych povinností. Izraelská armáda vyhlasuje, že na novinárov zámerne necieli.
Televízna sieť so sídlom v Katare vo vyhlásení uviedla, že „odsudzuje nepodložené obvinenia izraelskej okupačnej armády, ktorými sa snaží ospravedlniť svoje zločiny voči novinárom a kameramanom al-Džazíry v Gaze, najnovšie zabitie kameramana Ahmada Wišáha“
Izraelská armáda vo vyhlásení vydanom v sobotu neskoro večer uviedla, že Wišáh zahynul pri „presnom údere“ spolu s ďalšími dvoma ozbrojencami Hamasu a že v Hamase pôsobil ako „snajper“.
Popri svojej práci fotoreportéra pre al-Džazíru bol podľa izraelskej armády v posledných rokoch Wišáh operatívcom vo vojenskom krídle Hamasu.
Hovorca izraelskej armády na žiadosť agentúry AFP o reakciu neposkytol žiadne dôkazy, ktoré by obvinenia voči Wišáhovi podporovali.
Televízia vo svojom nedeľňajšom vyhlásení uviedla, že „izraelská kampaň podnecovania neúnavne šíri falošné tvrdenia a nepodložené obvinenia voči zamestnancom al-Džazíry“. Sieť toto úsilie označila za „ohováraciu kampaň“ a „priehľadný a márny pokus ospravedlniť zámerné cielenie na novinárov a kameramanov“.
V sobotu al-Džazíra informovala, že Wišáh zahynul pri izraelskom leteckom útoku, ktorý zasiahol dom v utečeneckom tábore al-Burajdž. Brat Ahmada Wišáha, Muhammad Wišáh, ktorý bol takisto novinárom al-Džazíry, zahynul pri izraelskom ostreľovaní v apríli, uviedol v tom čase katarský vysielateľ.
Podľa organizácie na ochranu práv médií Reportéri bez hraníc zabili izraelské sily od vypuknutia vojny v Gaze už viac než 220 novinárov. Najmenej 70 z nich prišlo o život v súvislosti s plnením svojich profesionálnych povinností. Izraelská armáda vyhlasuje, že na novinárov zámerne necieli.