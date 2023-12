Televízia al-Džazíra predloží ICC prípad zabitia kameramana v Gaze

Dauha 17. decembra (TASR) - Katarská televízia al-Džazíra v sobotu oznámila, že predloží Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) prípad zabitia svojho kameramana počas bojov v Pásme Gazy. Izrael v tejto spojitosti odmieta obvinenia, že počas vojny s militantným hnutím Hamas zámerne útočí na novinárov, píše agentúra DPA.



Kameraman al-Džazíry Sámir abú Dakka prišiel v piatok o život pri útoku izraelského dronu na školu v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy. Pri útoku utrpel zranenia aj redaktor tejto panarabskej televízie financovanej katarskou vládou.



Televízia už inštruovala svoj právny tím, aby "urýchlene predložil prípad zavraždenia jej kameramana v Gaze... prokurátorovi Medzinárodného trestného súdu v Haagu," uviedla v sobotu al-Džazíra.



Podľa al-Džazíry obaja členovia jej tímu v čase útoku pracovali na reportáži o izraelskom nálete na inú školu v Chán Júnise. Po zásahu zostal 45-ročný kameraman Dakka uväznený v budove a záchranári sa k nemu nemohli pre pokračujúce izraelské ostreľovanie dostať niekoľko hodín, takže nakoniec už objavili len jeho mŕtve telo. Pochovali ho v sobotu.



Zranenému redaktorovi, ktorého zasiahla črepina do ramena, sa podarilo dostať do nemocnice. Združenie zahraničnej tlače (FPA) vyzvalo izraelskú armádu, aby celú udalosť dôkladne vyšetrila.



Izraelská armáda varuje, že nemôže zaručiť bezpečnosť novinárov pôsobiacich v oblasti aktívnych bojov. Zároveň však odmieta obvinenia, že by na pracovníkov médií útočila úmyselne. "Armáda nikdy zámerne neútočila na novinárov, ani nikdy nebude. Budeme pokračovať v eliminácii hrozieb, ale zároveň sa budeme snažiť minimalizovať ujmy spôsobené civilistom," uvádza sa vo vyhlásení izraelských ozbrojených síl.



Podľa Výboru na ochranu novinárov (VON) zahynulo od 7. októbra, keď palestínski militanti podnikli bezprecedentný útok na Izrael, zahynulo pri izraelských odvetných operáciách v Gaze už najmenej 63 novinárov a pracovníkov médií.



Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a zneužíva civilistov ako ľudské štíty. Hamas to popiera.