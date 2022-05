Televízia al-Džazíra viní za smrť svojej reportérky izraelskú armádu

Dauha/Gaza 11. mája (TASR) - Panarabská televízia al-Džazíra v stredu obvinila izraelskú armádu z úmyselného a chladnokrvného zastrelenia renomovanej palestínskej novinárky.



Šírín abú Aklaová, 51-ročná palestínska kresťanka, podľahla strelnému zraneniu hlavy, ktoré utrpela v stredu počas prestrelky izraelských vojakov s ozbrojenými Palestínčanmi v oblasti mesta Džanín na západnom brehu rieky Jordán. V prestrelke bol zranený aj Aklaovej kolega, jeho stav je stabilizovaný.



Al-Džazíra, pre ktorú Aklaová pracovala, tvrdí, že novinárku zasiahli izraelskí vojaci úmyselne. Vyzvala preto medzinárodné spoločenstvo, aby voči izraelským bezpečnostným zložkám vyvodilo zodpovednosť.



Izraelský premiér Naftali Bennett však podľa agentúry AFP uviedol, že reportérku pravdepodobne zabila streľba z palestínskych pozícií.



"Podľa informácií, ktoré sme získali, sa zdá pravdepodobné, že za nešťastnú smrť novinárky sú zodpovední ozbrojení Palestínčania – ktorí v tom čase bezhlavo strieľali," uviedol Bennett vo svojom vyhlásení.



Podľa správy denníka The Times of Israel armáda židovského štátu k incidentu uviedla, že počas operácie v utečeneckom tábore Džanín sa izraelskí vojaci stali terčom intenzívnej paľby ozbrojených Palestínčanov a podozrivé osoby do nich hádzali aj rôzne výbušné zariadenia. Izraelské sily preto paľbu opätovali.



Izraelská armáda dôrazne odmieta tvrdenia, že jej vojaci mierili na novinárov zámerne. Tiež pripustila možnosť, že novinárku i jej kolegu mohli zasiahnuť palestínski ozbrojenci.



Aklaovej zranený kolega však vo svojom vyhlásení zverejnenom na internete uviedol, že v oblasti, kde bola Aklaová smrteľne zranená, sa nenachádzali nijakí palestínski bojovníci.



"Keby tam boli bojovníci (hnutia) odporu, neboli by sme tam šli," deklaroval s tým, že Izraelčania "strieľali smerom k nám".



Fotograf agentúry AFP, ktorý bol na mieste činu, informoval, že Aklaová mala na sebe nepriestrelnú vestu s nápisom PRESS, keď ju postrelili. Uviedol, že v oblasti, kde došlo k incidentu, strieľali izraelské sily.



Nemenovaný predstaviteľ izraelskej armády pre AFP uviedol, že v kauze prebieha vyšetrovanie. "Ponúkli sme a chceme viesť spoločné vyšetrovanie s Palestínčanmi," dodal.



Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid vo svojej reakcii potvrdil, že Izrael sa usiluje o spoločné vyšetrovanie novinárkinej smrti. "Novinári musia byť v konfliktných zónach chránení a všetci sme zodpovední za to, aby sme sa dopátrali pravdy," konštatoval šéf izraelskej diplomacie.



Palestínska samospráva označila Aklaovej zabitie za "popravu" a za súčasť izraelskej snahy zahmlievať "pravdu" o svojej okupácii Predjordánska.



Predstaviteľ islamistickej skupiny Hamas, ktorá ovláda pásmo Gazy, označil tento incident za "úkladnú vraždu".



Agentúra AFP pripomenula, že k fatálnemu postreleniu novinárky došlo takmer rok po tom, ako Izrael pri svojom nálete zničil v Gaze budovu, kde sa nachádzali redakcie al-Džazíry a tlačovej agentúry AP.



Izrael vtedy tvrdil, že v budove boli aj kancelárie významných členov Hamasu.