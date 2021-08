Televízia CNN prepustila zamestnancov, ktorí prišli nezaočkovaní

Washington 5. augusta (TASR) - Americká spravodajská televízia CNN prepustila troch zamestnancov, ktorí prišli do práce nezaočkovaní. V piatok o tom informovala agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na interný e-mail, ktorí dostali zamestnanci spoločnosti.



Riaditeľ CNN Jeff Zucker v internom obežníku napísal, že spoločnosť uplatňuje politiku nulovej tolerancie a žiada, aby boli všetci jej zamestnanci očkovaní. Týka sa to ľudí, ktorí pracujú v redakcii, ale aj reportérov a kameramanov v teréne.



"Všetci z redakcie spravodajstva, športu aj štúdioví technici, musia byť očkovaní. Máme v tom už dávno jasno, takže by nemalo dochádzať k nejasnostiam," napísal Zucker.



Zucker nešpecifikoval, kedy boli traja zamestnanci prepustení, ani to, na akej pozícii pracovali.



CNN podľa agentúry Reuters uvažuje aj o tom, že podľa nových pravidiel sa budú musieť všetci zamestnanci pred vstupom do budovy preukázať dokladom o očkovaní. V súčasnosti firma vyžaduje len čestné vyhlásenie o vakcinácii.



Okrem toho sa CNN rozhodla posunúť termín návratu väčšej časti zamestnancov z home officu až na polovicu októbra. Spoločnosť pôvodne plánovala tento krok podniknúť 7. septembra. Tí, ktorí už teraz nemôžu pracovať z domu, musia v interiéroch nosiť rúška. Týka sa to nielen ústredia televízie v Atlante, ale aj v pobočiek vo Washingtone, New Yorku a Los Angeles.