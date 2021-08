Televízia Fox News od zamestnancov žiada informácie o očkovaní

New York 20. augusta (TASR) - Americká konzervatívna televízna stanica Fox News sa svojich zamestnancov pýta, či sú zaočkovaní proti chorobe COVID-19. Očkovanie však nie je podmienkou na to, aby zamestnanci mohli vykonávať prácu z kancelárie. Uviedla to vo štvrtok na svojej webovej stránke televízia NBC News.



Generálna riaditeľka Fox News Suzanne Scottová prostredníctvom interného obežníka v utorok oznámila, že spoločnosť žiada všetkých zamestnancov, aby do jej databázy zadali, či sú očkovací alebo nie. Týka sa to zamestnancov pracujúcich prezenčne i na diaľku.



Spoločnosť podľa Scottovej zamestnancov takisto žiada, aby nosili rúška v priestoroch, kde sú obmedzené možnosti na dodržiavanie rozstupov a kde pracuje väčší počet ľudí.



Fox News v júni zaviedla svoju vlastnú verziu očkovacieho preukazu, píše NBC News. Tento systém zamestnancom umožňoval na základe dobrovoľnosti vedeniu stanice oznámiť údaje o zaočkovaní. Toto opatrenie podľa vedenia Fox News pomôže pri plánovaní a trasovaní kontaktov.



Niektorí moderátori tejto spravodajskej stanice blízkej republikánom boli po vypuknutí pandémie terčom kritiky za bagatelizovanie následkov covidu, pripomína NBC. V ostatnom čase však čelia kritike aj za spochybňovanie očkovania či odpor voči pravidlám, ktoré by zvýhodňovali očkované osoby.