Televízie ABC a CNN zrušili debaty pred primárkami v New Hampshire

New York 18. januára (TASR) - Americké televízie ABC a CNN zrušili predvolebné debaty republikánskych kandidátov naplánované pred budúcotýždňovými primárkami v štáte New Hampshire. Rozhodli sa tak po tom, ako bývalá guvernérka štátu Južná Karolína Nikki Haleyová odmietla do diskusie prísť, ak sa na nej nezúčastní aj exprezident Donald Trump.



Keďže Trump jasne deklaroval, že nepríde do žiadnej diskusie, na pódiu by sa zrejme v prípade oboch debát ocitol len floridský guvernér Ron DeSantis.



Obaja medzičasom reagovali na Haleyovej rozhodnutie, ktorým zrušila svoju účasť na debatách: kým DeSantis jej odkázal, že sa bojí ísť do diskusie, pretože nechce odpovedať na ťažké otázky; Trumpov hovorca označil Haleyovú za "zúfalú globalistku".



CNN mala v programe debatu republikánskych kandidátov v nedeľu, ABC ju pripravovala na štvrtok 18. januára. Voľby v New Hamsphire budú 23. januára.



Voľby prezidenta USA sa uskutočnia tento rok v novembri. Predchádzať im budú republikánske primárky, v ktorých bude zvolený zástupca strany proti hlavnému konkurentovi - predpokladá sa, že ním bude demokratický prezident Joe Biden.



Trump je podľa prieskumov favoritom republikánskych primárok, ale účasť v debatách a priamu konfrontáciu s protikandidátmi stále odmieta, podotkla agentúra AP.



Haleyová považuje primárky v New Hampshire za šancu na porážku Trumpa - v tomto štáte totiž žije mnoho umiernených a nezávisle zmýšľajúcich voličov a práve na nich chce táto kandidátka zacieliť svoju kampaň.



Oslovovať voličov v New Hampshire chce i Trump, hoci sa očakáva, že si v kampani urobí prestávku, aby sa vo štvrtok na Floride zúčastnil na pohrebe svojej svokry - matky svojej manželky Melanie.



DeSantis presunul väčšinu svojho tímu do Južnej Karolíny a tento týždeň robí kampaň tam.



Prieskumy nepredpovedajú Trumpovi na budúci týždeň také hladké víťazstvo ako v štáte Iowa, ale predpokladajú, že k víťazstvu v štáte New Hampshire je na dobrej ceste.