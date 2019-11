Televízie menia program, aby vysielali vypočúvanie kauzy impeachmentu

New York 9. novembra (TASR) - Americké televízie ABC, CBS, NBC a PBS zmenia na budúci týždeň svoj program, aby mohli v priamom prenose odvysielať prvé verejné vypočutie v procese impeachmentu amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Informovala o tom v piatok agentúra AP, podľa ktorej živé vysielanie plánujú aj televízie CNN, Fox News Channel, MSNBC a CSPAN.



Prvé vypočutie pred komisiou Snemovne reprezentantov amerického Kongresu sa začne na budúcu stredu o 10.00 h miestneho času, druhé je naplánované na piatok od 11.00 h miestneho času.



V stredu by mal svedčiť americký diplomat William Taylor, ktorý pôsobí ako chargé d’affaires na veľvyslanectve USA na Ukrajine.



Pred demokratickými a republikánskymi kongresmanmi vo výbore na kontrolu tajných služieb Taylor 25. októbra vypovedal, čo vie o tom, že Trump žiadal od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského otvorenie vyšetrovania syna amerického exviceprezidenta Joea Bidena - Huntera, ktorý bol v správnej rade ukrajinskej energetickej spoločnosti Burisma. Výmenou za to Trump ponúkal vojenskú pomoc.



V podobnom duchu ako Taylor pred vyšetrovateľmi amerického Kongresu vypovedal tento týždeň aj veľvyslanec USA pri EÚ Gordon Sondland.



Sondland priznal, že varoval ukrajinskú stranu, že vojenskú pomoc vo výške takmer 400 miliónov dolárov pravdepodobne nedostane, ak neohlási vyšetrovanie požadované prezidentom Trumpom. To sa malo týkať ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma, v ktorej pôsobil Bidenov syn Hunter a s ktorou sa spájali obvinenia z korupčných praktík.



Ambasádor Sondland podľa vlastných slov toto varovanie začiatkom septembra tlmočil poprednému poradcovi ukrajinského prezidenta Andrijovi Jermakovi.



Tomuto rozhovoru podľa Sondlanda predchádzal niekoľkomesačný tlak na Ukrajinu, ktorý na Kyjev vyvíjal najmä Trumpov osobný právnik Rudy Giuliani. Veľvyslanec si podľa vlastných slov uvedomoval, že uvedené podmieňovanie poskytnutia pomoci bolo nepatričné.



Samotný Trump obvinenia z vyvíjania nepatričného tlaku na Ukrajinu popiera.