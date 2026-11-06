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Televízne stanice v Európe čelili bombovým hrozbám
Vyhrážky dostala napríklad írska verejnoprávna televízia RTÉ, britská televízia Sky, bulharská súkromná stanica Nova TV a viacero ďalších.
Autor TASR
Londýn 6. novembra (TASR) - Televíznym staniciam po celej Európe boli v piatok doručené bombové vyhrážky s varovaním o tom, že „hodiny tikajú“. Niektoré evakuovali svoje štúdiá, iné pozastavili vysielanie, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Vyhrážky dostala napríklad írska verejnoprávna televízia RTÉ, britská televízia Sky, bulharská súkromná stanica Nova TV a viacero ďalších. Na miestach neboli nájdené žiadne výbušniny. Programy RTÉ boli nahradené hudbou a prednahratým odkazom, v niektorých prípadoch až na tri hodiny.
Tieto výstrahy nasledovali po vlne falošných bombových hrozieb zameraných na desiatky osobných letov po celej Európe, čo donútilo niektoré lietadlá k mimoriadnym pristátiam a k niektorým dokonca vzlietli stíhačky. V uplynulých týždňoch boli tiež hlásené kybernetické útoky na supermarkety naprieč Európou.
„Chceme, aby o nás vedel celý svet, a preto jeden z našich ľudí nastražil vo vašej budove výbušné zariadenie,“ stálo v e-maile s predmetom „správa pre Západ“, ktorý v piatok dostali stanice Nova a RTÉ. „Vybuchne o 45 minút. Hodiny tikajú.“
Pod e-mailami doručenými RTÉ a Nove bol podpísaný Michail Andropov, pričom v správe sa uvádzalo, že autor je jedným z lídrov skupiny zodpovednej za falošné poplachy týkajúce sa lietadiel. „Toto je však len začiatok. To, čo sa stalo tento týždeň, je iba malá časť toho, čo Európu v blízkej budúcnosti čaká,“ napísal.
Údajný autor má rovnaké priezvisko ako Jurij Andropov, bývalý generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Predmet e-mailu „odkaz pre Západ“ pripomína názov Andropovovho životopisu „Nová výzva pre Západ“. Nie je však jasné, či majú vyhrážky spojenie s Ruskom alebo ide o pokus pripísať ich Rusku, uvádza Reuters.
Írska vláda v reakcii uviedla, že bombové hrozby zaslané írskym médiám boli pravdepodobne súčasťou koordinovanej kampane. „Tieto hrozby prichádzajú v nadväznosti na pretrvávajúce narušenia leteckej dopravy v Európe, ktoré spôsobili podobné hrozby, a zdá sa pravdepodobné, že ide o koordinovanú kampaň,“ píše sa vo vyhlásení.
Vyhrážky dostala napríklad írska verejnoprávna televízia RTÉ, britská televízia Sky, bulharská súkromná stanica Nova TV a viacero ďalších. Na miestach neboli nájdené žiadne výbušniny. Programy RTÉ boli nahradené hudbou a prednahratým odkazom, v niektorých prípadoch až na tri hodiny.
Tieto výstrahy nasledovali po vlne falošných bombových hrozieb zameraných na desiatky osobných letov po celej Európe, čo donútilo niektoré lietadlá k mimoriadnym pristátiam a k niektorým dokonca vzlietli stíhačky. V uplynulých týždňoch boli tiež hlásené kybernetické útoky na supermarkety naprieč Európou.
„Chceme, aby o nás vedel celý svet, a preto jeden z našich ľudí nastražil vo vašej budove výbušné zariadenie,“ stálo v e-maile s predmetom „správa pre Západ“, ktorý v piatok dostali stanice Nova a RTÉ. „Vybuchne o 45 minút. Hodiny tikajú.“
Pod e-mailami doručenými RTÉ a Nove bol podpísaný Michail Andropov, pričom v správe sa uvádzalo, že autor je jedným z lídrov skupiny zodpovednej za falošné poplachy týkajúce sa lietadiel. „Toto je však len začiatok. To, čo sa stalo tento týždeň, je iba malá časť toho, čo Európu v blízkej budúcnosti čaká,“ napísal.
Údajný autor má rovnaké priezvisko ako Jurij Andropov, bývalý generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Predmet e-mailu „odkaz pre Západ“ pripomína názov Andropovovho životopisu „Nová výzva pre Západ“. Nie je však jasné, či majú vyhrážky spojenie s Ruskom alebo ide o pokus pripísať ich Rusku, uvádza Reuters.
Írska vláda v reakcii uviedla, že bombové hrozby zaslané írskym médiám boli pravdepodobne súčasťou koordinovanej kampane. „Tieto hrozby prichádzajú v nadväznosti na pretrvávajúce narušenia leteckej dopravy v Európe, ktoré spôsobili podobné hrozby, a zdá sa pravdepodobné, že ide o koordinovanú kampaň,“ píše sa vo vyhlásení.