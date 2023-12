Telex.hu: Maďar zadržaný v Írsku je jedným z najväčších dílerov drog

Budapešť 4. decembra (TASR) - Maďarský pilot, ktorý bol minulý piatok zatknutý v Írsku, je podľa denníka The Irish Sun jedným z najväčších európskych dílerov drog. Správu citoval v pondelok server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V mužovom malom lietadle a v aute jeho spolupáchateľa našli heroín v hodnote 8,1 milióna eur. Oboch ako podozrivých vypočúva Írska národná agentúra pre drogy a organizovaný zločin.



Vyšetrovateľ denníku povedal, že títo dvaja muži boli známi Europolu a orgánom činným v trestnom konaní v celej Európe a že sú napojení na niekoľko medzinárodných zločineckých gangov.



Podľa podozrenia v minulom roku spolupracovali s kartelom Kinahan v Írsku a drogovým gangom The Family, no pracovali aj pre viacero drogových mafií v Taliansku, Španielsku, Holandsku a na Blízkom východe.



Maďarský pilot podľa vyšetrovateľov svojím malým lietadlom doručoval zásielky heroínu, kokaínu a kanabisu po celej Európe.



Fotografiu lietadla zaregistrovaného v Maďarsku zverejnila írska polícia na Facebooku. Server hvg.hu oslovil majiteľa lietadla, ktorý nepoprel, že ide o jeho lietadlo. Povedal, že o incidente nevedel, úrady ho zatiaľ neupozornili, ale lietadlo pred týždňom požičal prostredníctvom svojho známeho, ako sa to už stávalo aj predtým.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)