Telex.hu: Maďarsko sťahuje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema

Budapešť 3. marca (TASR) - Maďarská vláda v apríli presťahuje veľvyslanectvo Maďarska v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema. Maďarsko tak bude prvou členskou krajinou Európskej únie, ktorá urobí takýto krok, píše v piatok server Telex.hu s odvolaním sa na webovú stránku Times of Israel, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



O presťahovaní zastupiteľského úradu sa v uplynulých dňoch dohodli šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó a jeho izraelský rezortný partner Eli Cohen a túto skutočnosť potvrdili vysokopostavené zdroje izraelského ministerstva zahraničných vecí, píše Times of Israel, podľa ktorého maďarské rozhodnutie vnímajú ako ústretové gesto maďarského premiéra Viktora Orbána voči premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a jeho vláde uprostred ostrej kritiky jeho zámeru presadiť kontroverznú súdnu reformu.



Maďarská vláda týmto krokom uznáva Jeruzalem za oficiálne hlavné mesto Izraela, proti čomu v minulosti ostro protestovali arabské krajiny, keďže Jeruzalem je symbolom minimálne troch náboženstiev - židov, moslimov a kresťanov, pripomenul v tejto súvislosti server klubradio.hu, ktorý dodáva, že medzinárodné spoločenstvo už desaťročia akceptuje Tel Aviv ako hlavné mesto Izraela. V roku 2017 urobil podobný krok Donald Trump, čo moslimské krajiny považovali za jednoznačnú provokáciu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)