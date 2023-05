Telex.hu: Maďarský parlament prijal deklaráciu odmietajúcu migráciu

Budapešť 3. mája (TASR) - Tri dni po omši pápeža Františka, ktorý vyzýval k pomoci utečencom, schválil v stredu maďarský parlament politické vyhlásenie, v ktorom odmieta migráciu. Upozornil na to server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Je smutné a bolestivé vidieť zatvorené brány; zatvorené brány nášho sebectva pred tými, ktorých denne stretávame. Sú to zavreté dvere nášho sebectva v spoločnosti, ktorá mnohým hrozí osamelosťou. Sú to zatvorené dvere našej ľahostajnosti voči trpiacim a tým, ktorí žijú v chudobe. Sú to zatvorené brány pred cudzincami, utečencami či chudobnými," pripomenul server nedeľňajšie slová hlavy katolíckej cirkvi.



Návrh predložili v utorok poslanci kresťansko-demokratickej strany KDNP, ktorá je súčasťou vládneho bloku Fidesz-KDNP. Parlament o ňom rokoval v stredu v zrýchlenom konaní. Deklaráciu podporilo 143 poslancov, desiati boli proti a 23 poslancov sa zdržalo hlasovania.



"V záujme ochrany ústavnej identity a kresťanskej kultúry našej krajiny treba zastaviť migráciu, treba chrániť hranice a pomoc treba poskytnúť na mieste tým krajinám, z ktorých migranti odchádzajú," píše sa v dokumente.











