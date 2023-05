Telex.hu: Nováková je prezidentkou rok, nikdy nešla proti vláde

Budapešť 10. mája (TASR) - Katalin Nováková nastúpila do prezidentskej funkcie v Maďarsku presne pred rokom. Bývalá ministerka pre rodinu z vládnej strany Fidesz vtedy vyhlásila, že bude podpisovať iba dobré zákony. Maďarský server telex.hu vo svojej stredajšej analýze poznamenáva, že Nováková rada pôsobí prístupne, avšak nikdy nejde proti oficiálnym stanoviskám vlády. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Rok pôsobenia v úrade hlavy štátu ukázal, že Nováková bez problémov podpísala drvivú väčšinu zákonov schválených v parlamente vládnym blokom Fidesz-KDNP, pričom protestné hlasy nepočúva, píše telex.hu. Z takýchto zákonov server vyzdvihol ostro kritizovanú novelu, ktorá znevýhodnila systém zdanenia malých podnikateľov, zákon týkajúci sa reformy zdravotníctva, ale aj zákon obmedzujúci práva pedagógov na štrajk.



Nováková podpísala aj 11. dodatok k ústave, podľa ktorého sa voľby do Európskeho parlamentu a samospráv budú konať súčasne, čo obzvlášť kritizovali opozičné strany. Prezidentka vrátila parlamentu iba jeden zákon na opätovné prerokovanie – legislatívu zjednodušujúcu podávanie anonymných podnetov pri podozrení z korupcie, ale aj sťažností na osoby, ktoré spochybňujú "ústavou určenú úlohu manželstva a rodiny".



Svojho predchodcu Jánosa Ádera predstihuje Nováková vo dvoch oblastiach: častejšie udeľuje milosť a podstatne viac cestuje do zahraničia, kde sa usiluje ukázať srdečnejšiu stránku maďarskej diplomacie.



Nováková 27. apríla pri príležitosti nadchádzajúcej návštevy pápeža Františka v Maďarsku udelila milosť pravicovému extrémistovi Györgyovi Budaházymu a jeho spoločníkom odsúdeným za terorizmus. "Pápežská návšteva je pre hlavu štátu mimoriadnou príležitosťou na uplatnenie svojej právomoci amnestie. Preto sa prezidentka republiky rozhodla pri tejto príležitosti udeliť viacerým odsúdeným milosť," argumentovala prezidentská kancelária krok, ktorý analytik inštitútu Political Capital Bulcsú Hunyadi označil za veľmi škodlivý aj z hľadiska právnej istoty, sociálneho zmieru a dôvery v inštitúcie.



Prezidentka za prvých deväť mesiacov pôsobenia v tomto úrade navštívila 25 krajín a 59 diplomatických podujatí. Za podobné obdobie prvého päťročného mandátu Áder cestoval do zahraničia iba osemkrát, píše server.



Nominantku vládneho bloku Fidesz-KDNP zvolili poslanci Národného zhromaždenia za hlavu štátu 10. marca 2022. V tajnom hlasovaní ju podporilo 137 poslancov Fidesz-KDNP. Nováková (44) sa stala najmladšou prezidentkou Maďarska a je najmladšou hlavou štátu aj v rámci Európskej únie.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)