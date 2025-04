Telex.hu: Poslanci môžu byť vykázaní za protesty proti zákazu Pride

Budapešť 28. apríla (TASR) - Prvýkrát v histórii parlamentnej demokracie v Maďarsku môže byť poslancom zakázaný vstup do parlamentu, konštatoval server telex.hu. Podľa servera Národné zhromaždenie bude v pondelok hlasovať o postihoch poslancov za sériu výtržností 18. marca počas hlasovania o novele zákona o zhromažďovaní. Tá umožňuje aj zakázať pochody Pride, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Zákonodarný zbor bude hlasovať o návrhu uznesenia predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra. Ide o potrestanie piatich poslancov opozičnej strany Momentum a nezávislého poslanca Ákosa Hadházyho za to, že narúšali hlasovanie o novele, ktorá zakazuje akékoľvek zhromaždenia propagujúce homosexualitu, a teda aj budapeštiansky pochod Pride.



Poslanci strany Momentum pred hlasovaním v pléne zapálili dymovnice, prehrali sovietsku hymnu a premietli fiktívne fotografie, na ktorých sa bozkávajú maďarský premiér Viktor Orbán a ruský prezident Vladimir Putin. Ihneď po hlasovaní opustili miestnosť. Viacerí poslanci sa kvôli dymu rozkašľali a poslanec vládnej strany Fidesz Gábor Bányai musel vyhľadať lekársku pomoc.



Podpredseda parlamentu János Latorcai z vládnej strany KDNP pokarhal poslancov Momentumu a nariadil po hlasovaní vyše hodinovú prestávku.



Kövér tri dni po incidente udelil protestujúcim poslancom trest, proti čomu sa odvolali na imunitnom výbore. Konečné slovo tak bude mať parlamentné plénum. V prípade prijatia návrhu predsedu parlamentu bude mať šesť poslancov zákaz vstupu do zákonodarného zboru do konca septembra a v najbližších mesiacoch každému z nich z platu odpočítajú pokutu v celkovej výške 82 miliónov forintov (205.000 eur).



Novelu zákona o zhromažďovaní predložilo šesť poslancov vládnej strany Fidesz a parlament o nej rokoval v zrýchlenom konaní. Podľa zdôvodnenia Fideszu právo na ochranu a starostlivosť nevyhnutnú pre správny telesný, duševný a mravný vývoj detí má prednosť pred takými ústavnými právami, ako je sloboda zhromažďovania a prejavu.



V zmysle schválenej novely je zakázané organizovať podujatia, ktoré by propagovali odchýlku identity zodpovedajúcej pohlaviu pri narodení, zmenu pohlavia a homosexualitu. Polícia na identifikáciu účastníkov podujatí bude môcť podľa nových právnych noriem využívať aj softvér na rozpoznávanie tváre.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)