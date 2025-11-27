< sekcia Zahraničie
telex.hu: Putin nevylúčil návštevu Viktora Orbána v Rusku
Orbán sa podľa telex.hu v piatok stretne v Moskve s Putinom.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť/Mosvka 27. novembra (TASR) - Ak predseda maďarskej vlády Viktor Orbán prijme pozvanie, ruský prezident Vladimir Putin ho rád uvidí v Moskve. Server telex.hu to vo štvrtok uviedol s odvolaním sa na agentúru Interfax, podľa ktorej Putin dodal, že Orbán je v Rusku vždy vítaný. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa Putina Moskva kontaktovala maďarskú stranu ohľadom stretnutia. „Viktor Orbán je jedným z tých ľudí, ktorí vidia realitu a na základe nej si určujú svoj politický postoj,“ povedal ruský prezident, podľa ktorého obe krajiny spolupracujú vo viacerých otázkach, akými sú projekt rozšírenia atómovej elektrárne Paks či dodávky energie.
Orbán sa podľa telex.hu v piatok stretne v Moskve s Putinom. Maďarské vládne informačné centrum serveru v stredu uviedlo, že o zahraničných cestách premiéra informuje verejnosť bežným spôsobom. Podľa servera to znamená, že informáciu o Orbánovej ceste nepotvrdili, ale ani nevyvrátili.
Maďarský ministerský predseda cestuje do Moskvy v čase, keď prebiehajú dôležité rokovania v súvislosti s ukončením rusko-ukrajinskej vojny, podotkol server.
Orbán vo štvrtok v srbskej Subotici na stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom pripomenul, že zabezpečil, aby bolo Maďarsko vyňaté z amerických sankcií, a zabezpečil aj to, aby bola k dispozícii na dovoz ropa aj plyn. Naznačil, že v piatok bude viesť rokovania s týmto cieľom. „Dúfajme, že budú úspešné,“ dodal.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa Putina Moskva kontaktovala maďarskú stranu ohľadom stretnutia. „Viktor Orbán je jedným z tých ľudí, ktorí vidia realitu a na základe nej si určujú svoj politický postoj,“ povedal ruský prezident, podľa ktorého obe krajiny spolupracujú vo viacerých otázkach, akými sú projekt rozšírenia atómovej elektrárne Paks či dodávky energie.
Orbán sa podľa telex.hu v piatok stretne v Moskve s Putinom. Maďarské vládne informačné centrum serveru v stredu uviedlo, že o zahraničných cestách premiéra informuje verejnosť bežným spôsobom. Podľa servera to znamená, že informáciu o Orbánovej ceste nepotvrdili, ale ani nevyvrátili.
Maďarský ministerský predseda cestuje do Moskvy v čase, keď prebiehajú dôležité rokovania v súvislosti s ukončením rusko-ukrajinskej vojny, podotkol server.
Orbán vo štvrtok v srbskej Subotici na stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom pripomenul, že zabezpečil, aby bolo Maďarsko vyňaté z amerických sankcií, a zabezpečil aj to, aby bola k dispozícii na dovoz ropa aj plyn. Naznačil, že v piatok bude viesť rokovania s týmto cieľom. „Dúfajme, že budú úspešné,“ dodal.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)