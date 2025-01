Telo bývalého prezidenta Cartera verejne vystavili vo Washingtone

Washington 8. januára (TASR) – Telo bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera v utorok previezli do budovy amerického Kapitolu, kde bude až do štátneho pohrebu verejne vystavené. Pohreb sa bude konať vo štvrtok. TASR informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Dejiskom štátneho pohrebu bude Národná katedrála vo Washingtone. očakáva sa, že sa ho zúčastnia všetci štyria žijúci bývalí prezidenti – Bill Clinton, George W. Bush, Barrack Obama a Donald Trump.



V katedrále sa minulosti už konali aj pohreby iných prezidentov – Dwighta Eisenhowera, Ronalda Reagana, Geralda Forda a Georgea H. W. Busha (otca Georgea H. Busha).



Očakáva sa, že smútočný príhovor prednesie súčasný americký prezident Joe Biden, ktorý štvrtok vyhlásil za deň národného smútku. Biden v súlade s tradíciou nariadil na 30 dní stiahnuť vlajky na pol žrde. Vlajky tak budú stiahnuté aj počas prezidentskej inaugurácie republikána Donalda Trumpa, ktorá sa bude konať 20. januára, čo Trump kritizoval.



Demokrat Carter zomrel 29. decembra vo veku 100 rokov. Bol v poradí 39. prezidentom USA, úrad zastával jedno volebné obdobie v rokoch 1977 až 1981. V úrade prezidenta ho v roku 1981 nahradil republikán Ronald Regan. Carter po opustení úradu v roku 1982 spolu s manželkou Rosalynn charitatívnu organizáciu Carterovo centrum, ktoré sa už viac ako štyri desiatky rokov angažuje v podpore ľudských práv, pri riešení konfliktov, monitorovaní volieb, ako aj v zdravotníckej oblasti. Za výrazný podiel na mierovom riešení medzinárodných konfliktov získal v roku 2002 Nobelovu cenu mieru.



Carter sa vlani v novembri zúčastnil na poslednej rozlúčke so svojou zosnulou manželkou Rosalynn Carterovou. Bývalá prvá dáma USA zomrela 19. novembra 2023 vo veku 96 rokov, manželský pár tvorili 77 rokov.