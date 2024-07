Telo, ktoré našli na Kanárskych ostrovoch, patrí nezvestnému Britovi

Santa Cruz de Tenerife 16. júla (TASR) - Španielske úrady v utorok potvrdili, že telo, ktoré našli v odľahlej oblasti na Kanárskych ostrovoch, patrí hľadanému britskému mladíkovi Jayovi Slaterovi, ktorý bol nezvestný od polovice júna. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters a denníka The Independent.



Slaterove telo našla v pondelok ráno horská záchranná služba. Súdni znalci tvrdia, že príčinou smrti bol s najväčšou pravdepodobnosťou pád. "Odtlačky prstov potvrdili, že telo patrí Jayovi Slaterovi a smrť bola spôsobená viacerými poraneniami, ktoré súvisia s pádom v hornatej oblasti," uviedol hovorca súdu.



Charitatívna organizácia LBT Global, ktorá spolupracuje s rodinou obete, potvrdila, že mladíkove pozostatky objavili spolu s osobnými vecami a oblečením v blízkosti miesta, kde sa naposledy nachádzal jeho mobilný telefón.



Slater sa na kanárskom ostrove Tenerife stratil počas dovolenky s kamarátmi, s ktorými sa 16. júna zúčastnil na hudobnom festivale v dovolenkovej oblasti Playa de las Americas na juhu ostrova. Na festivale sa zoznámil s dvoma Britmi, s ktorými v noci odcestoval do turistami vyhľadávanej dedinky Masca na severozápade ostrova.



Z horskej dedinky sa podľa všetkého chcel vrátiť za svojimi kamarátmi. Tým však 17. júna ráno povedal, že zmeškal autobus a rozhodol sa preto ísť späť na juh ostrova asi 11 hodín pešo. Naposledy sa kamarátom ohlásil z hôr so slovami, že sa stratil, je smädný a jeho telefón je takmer vybitý.