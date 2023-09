Telo mafiánskeho bosa Messina Denara previezli na Sicíliu

Rím 27. septembra (TASR) - Talianska polícia v utorok eskortovala rakvu s telom šéfa sicílskej mafie Mattea Messinu Denara do jeho rodného mesta Castelvetrano na ostrove Sicílii, kde ho pochovajú.



Podľa talianskych médií by sa tak malo stať rýchlo - zrejme už v stredu - a bez verejných obradov. Polícia totiž zvyčajne zakazuje pohreby mafiánskych bosov. Očakáva sa, že na pohrebe na mestskom cintoríne bude prítomných len niekoľko členov rodiny - vrátane dvoch sestier a brata, uviedla agentúra ANSA.



Ako spresnila agentúra AFP, rakvu s telom previezli z nemocnice v meste L'Aquila. Očakáva sa, že do Castelvetrana dorazí v stredu v skorých ranných hodinách.



Denaro (61) zomrel vo väzenskej klinike v stredotalianskom meste L'Aquila na následky rakoviny.



Tohto šéfa sicílskej odnože mafie Cosa Nostra zatkli v polovici januára - po troch desaťročiach, ktoré bol na úteku. K jeho zadržaniu došlo vďaka tomu, že sa chcel v súkromnej klinike v sicílskom hlavnom meste Palermo pod falošným menom podrobiť liečbe rakoviny hrubého čreva.



Po zatknutí ho dvakrát operovali, naposledy v auguste. Podstúpil aj chemoterapiu. Jeho zdravotný stav sa v posledných dňoch značne zhoršil. Podľa talianskych médií sa s ním v uplynulých dňoch mohli rozlúčiť členovia rodiny. Minulý piatok večer jeho ošetrujúci lekári oznámili, že upadol do kómy, z ktorej sa už neprebudí. Na základe svojej poslednej vôle bol odpojený od prístrojov.



Ako člen Cosa Nostry Messina Denaro údajne spáchal alebo naplánoval desiatky vrážd, vrátane bombových útokov, ktoré v roku 1992 zabili protimafiánskych prokurátorov Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina.