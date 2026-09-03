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Telo odsúdeného vojnového zločinca Mladiča previezli do Srbska
Rakvu zahalenú do srbskej vlajky vynieslo z lietadla šesť vojakov.
Autor TASR
Belehrad 3. septembra (TASR) - Lietadlo srbskej vlády s telom bývalého veliteľa armády Republiky srbskej Ratka Mladiča vo štvrtok približne o 17:50 h SELČ pristálo na belehradskom letisku Nikolu Teslu, kde ho privítali s vojenskými poctami. Ako vo svojej správe doplnila agentúra Tanjug, na palube boli Mladičov syn Darko, vnučka Anastasija, srbský minister spravodlivosti Nenad Vujič a dvaja niekdajší Mladičovi spolubojovníci z obdobia vojny, píše TASR.
Rakvu zahalenú do srbskej vlajky vynieslo z lietadla šesť vojakov. Kolóna s policajným sprievodom sa následne vydala na cestu do vojenskej nemocnice v Belehrade, spresnila agentúra AFP.
Miestne provládne médiá zverejnili zábery desiatok ľudí, prevažne mladých mužov, ktorí pri diaľnici vítali sprievod s transparentmi oslavujúcimi Mladiča a zapaľovali svetlice.
Vojenská nemocnica v Belehrade po prevzatí tela oznámila, že na žiadosť Mladičovej rodiny a srbského ministra spravodlivosti vykoná pitvu. Zástupca riaditeľa nemocnice Ivan Lekovič uviedol, že všetky zistenia vrátane výsledkov pitvy, ako aj ostatných analýz a vyšetrení budú čo najskôr odovzdané rodine a príslušným inštitúciám.
Srbské provládne médiá medzičasom informovali, že túto sobotu sa uskutoční vojenská rozlúčka s Mladičom a budúci pondelok jeho pohreb. Oficiálne však tieto termíny zatiaľ neboli potvrdené.
Srbský prezident Aleksandar Vučič vo štvrtok uviedol, že štát zabezpečí rodine všetku potrebnú logistickú podporu. Podľa odhadov úradov by sa na pohrebe mohli zúčastniť desaťtisíce ľudí.
Európska komisárka pre rozšírenie Marta Kosová v pondelok kritizovala plány pochovať Mladiča so štátnymi poctami. Zdôraznila, že oslavovanie vojnových zločincov je v rozpore so základnými európskymi hodnotami a nemá miesto ani v Európskej únii, ani v krajinách usilujúcich sa o členstvo - takou je aj Srbsko.
Mladič, ktorého v júni 2022 odsúdili na doživotie za vojnové zločiny vrátane genocídy v bosnianskom meste Srebrenica, zomrel 27. augusta vo veku 85 rokov vo väzenskej nemocnici Medzinárodného reziduálneho mechanizmu OSN pre trestné tribunály (IRMCT) v Haagu po tom, ako utrpel niekoľko mozgových príhod.
IRMCT predtým zamietol viaceré žiadosti o Mladičovo dočasné prepustenie z humanitárnych dôvodov, aby sa v Srbsku mohol podrobiť liečbe.
Rakvu zahalenú do srbskej vlajky vynieslo z lietadla šesť vojakov. Kolóna s policajným sprievodom sa následne vydala na cestu do vojenskej nemocnice v Belehrade, spresnila agentúra AFP.
Miestne provládne médiá zverejnili zábery desiatok ľudí, prevažne mladých mužov, ktorí pri diaľnici vítali sprievod s transparentmi oslavujúcimi Mladiča a zapaľovali svetlice.
Vojenská nemocnica v Belehrade po prevzatí tela oznámila, že na žiadosť Mladičovej rodiny a srbského ministra spravodlivosti vykoná pitvu. Zástupca riaditeľa nemocnice Ivan Lekovič uviedol, že všetky zistenia vrátane výsledkov pitvy, ako aj ostatných analýz a vyšetrení budú čo najskôr odovzdané rodine a príslušným inštitúciám.
Srbské provládne médiá medzičasom informovali, že túto sobotu sa uskutoční vojenská rozlúčka s Mladičom a budúci pondelok jeho pohreb. Oficiálne však tieto termíny zatiaľ neboli potvrdené.
Srbský prezident Aleksandar Vučič vo štvrtok uviedol, že štát zabezpečí rodine všetku potrebnú logistickú podporu. Podľa odhadov úradov by sa na pohrebe mohli zúčastniť desaťtisíce ľudí.
Európska komisárka pre rozšírenie Marta Kosová v pondelok kritizovala plány pochovať Mladiča so štátnymi poctami. Zdôraznila, že oslavovanie vojnových zločincov je v rozpore so základnými európskymi hodnotami a nemá miesto ani v Európskej únii, ani v krajinách usilujúcich sa o členstvo - takou je aj Srbsko.
Mladič, ktorého v júni 2022 odsúdili na doživotie za vojnové zločiny vrátane genocídy v bosnianskom meste Srebrenica, zomrel 27. augusta vo veku 85 rokov vo väzenskej nemocnici Medzinárodného reziduálneho mechanizmu OSN pre trestné tribunály (IRMCT) v Haagu po tom, ako utrpel niekoľko mozgových príhod.
IRMCT predtým zamietol viaceré žiadosti o Mladičovo dočasné prepustenie z humanitárnych dôvodov, aby sa v Srbsku mohol podrobiť liečbe.